Küçük Kadınlar Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Küçük Kadınlar üç sezon boyunca ekranlarda yer almış bir televizyon dizisidir. İlk kez Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan dizi, ikinci sezonunda Star TV’ye transfer olma kararı almıştır. Yapımcılığını D Productions üstlenirken, dizinin yönetmenliğini ise Hakan Arslan tarafından yapılmıştır. Türü dram olan Küçük Kadınlar’ın senaryosu ise Ayşe Durmaz’a aittir. Bir dönem çok izlenen ve yüksek reytingleri olan dizinin başrolünde Fulya Zenginer, Hande Soral, Özge Borak ve Ekin Türkmen yer almıştır. Toplamda 3 sezon ekranlarda yer alan dizi 120. Bölümü ile final yapmıştır.

Konusu ve başarılı oyunculuk performansları sayesinde ilgi ile takip edilen Küçük Kadınlar milyonlarca izleyiciye ulaşıp ekranlarda yayınlandığı üç yıl boyunca beğeni ile takip edilmiştir. Dizinin çıkış noktası ise aynı isimle var olan dünya klasikleri kitabıdır. Konusu bir gün içinde hayal kırıklığına uğrayıp hayallerinden vazgeçen 5 kız kardeşin hayata tekrar tutunmak için verdikleri mücadeleler ile ilgilidir. 2008 yılında ekranlara gelmeye başlayıp 2011 yılları arasında seyircilerle buluşan Küçük Kadınlar izleyiciler tarafından çok sevilmiş ve seyircileri ekrana her bölümü ile kilitlenmiştir. Yayınlandığı yıllarda kendisi ile aynı gün olan pek çok diziyi geride bırakıp neredeyse her bölüm yüksek reyting oranları almış ve toplamda 3 sezon boyunca devam etmiştir.

Dizide kullanılan mekanlar ise genel olarak İstanbul’un ilçeleridir. Çekimleri İstanbul’da yapılan Küçük Kadınlar’ın çoğunluk ile Anadolu Hisarı’nda bulunan bir köşkü kullandıkları öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır. Bir döneme damgasını vurup çok izlenen diziler arasında yer alan Küçük Kadınlar’ın dizi müziği ise başarılı müzisyen Kıraç’a aittir. Yayınlanan jenerik müziği izleyici tarafından da çok beğenilmiş ve devam edilmesi istenmiştir. 2008 senesinde yayın hayatına başlayan dizinin ilk fragmanı Kanal D’de Mayıs ayında seyircileri ile buluşmuştur. Yakında yeni dizi olarak tanıtılan Küçük Kadınlar merak edilmiş ve izleyicide ilk fragmanı ile merak uyandıran bir etki bırakmıştır.