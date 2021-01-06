Küçük Dev Kadın Dilber Ay filminin konusu ve oyuncuları! Dilber Ay kimdir?

23 Nisan 2019 tarihinde kaybettiğimiz dev ses Dilber Ay 'ın hayatı film oluyor. Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmde Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak. Dilber Ay’ın çocukluğunu ise O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırıcak. 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman merhum sanatçı Dilber Ay’ın acı dolu hayatını konu alacak Küçük Dev Kadın adlı filmin çekimlerine Adana' da başlandı. Sakarya ve İstanbul'da da çekilecek.

Küçük Dev Kadın Dilber Ay filminin yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya beraber üstlendi. Senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kırkavaç oturuyor.M üzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Jean Paul Seresin yapacak.

Büşra Pekin çekimlere başlamadan önce ise usta sanatçının ailesi ile tanışarak onlardanda fikir aldı. Dilber Ay'ın videolarını izleyerek film için hazırlandı. Büşra Pekin uzun süren makyajlarla Dilber Ay'a benzetildi. Küçük Dev Kadın filminde Büşra Pekin' e Nursel Köse ve Tuncer Salman eşlik edecek.Filmin 2021 yılının bahar aylarında yayınlanması bekleniyor.

Dilber Ay kimdir?

1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Maddi imkanların yetersizliği nedeni ile ilkokul 3.sınıfa kadar okuyabildi. Daha sonra ailesi Kahramanmaraş'tan Düzce 'ye taşındı. Düzce'de düzenlenen ses yarışmasına katılarak orda birinci oldu. Fakat ailesi onu çok yaşlı biri ile evlendirdi. 13 yaşında iken evlenen Dilber Ay'ın 2 çocuğu oldu Bir müddet daha evli kaldıktan sonra eşinden ayrıldı. Bu sırada radyoda söylediği şarkıları ile ünlenmeye başladı. Daha sonra Almanya' ya gitti ve orda da iki kez hapishaneye girdikten sonra tekrar İstanbul'a geldi. Filmlerde oynamaya başladı. 1998 yılında yeniden evlendi. Birçok albüm çıkardı. 23 Nisan 2019 tarihinde hayata veda etti.



Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 13:26