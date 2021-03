Korsanlar en çok bu dizi ve filmleri kullanıyor!

Yeni yılın ilk büyük TV etkinliği olan 78'inci Altın Küre ödül töreni 28 Şubat gecesi gerçekleşti. Nomadland'in "En İyi Film" ödülünü kazandığı törende, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iç ilişkilerini anlatan The Crown ise "En İyi Dizi" ödülüne lâyık görüldü. Törende "Borat 2", "The Queen's Gambit" ve "Schitt's Creek" ibi yapımlara da ödüller verildi. Ödül töreninin ardıdan siber güvenlik uzmanlarından izleyicilere uyarılar geldi. Bu yıl çok konuşulan "The Mandalorian", "The Queen’s Gambit" ve "Ozark" gibi yapıları izlemek isteyen kişilerin siber korsanların tuzaklarına düşebileceğini kaydeden uzmanlar, izleyicilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaspersky'nin güvenlik uzmanları, izleyicilerin film ve dizilere dair merakının siber korsanlar tarafından kullanılabileceğini kaydetti. Ödül töreninde adı geçen ünlü dizilerin ve filmlerin adını kullanan korsanların, izleyicilerin merakını yem olarak kullandığıı kaydeden uzmanlar, kötü amaçlı sitelere giren kullanıcıların kimlik bilgilerinin çalınabileceğini bildirdi.

"Hiçbir videonun uzantısı .exe ya da .msi olmaz"

Televizyon dizilerinin ve filmlerin "kimlik avı" için kullanılan en yaygın yöntem olduğunu kaydeden Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton V. Ivanov, bazı mükemmel yapımların siber suçluların da ilgisini çektiğini belirtti. Kimlik avı çalışması yürüten siber suçluların tuzağına düşmek istemeyen kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Ivanov, kişisel bilgiler girilmeden önce URL'nin en az iki kez kontrol edilmesi gerektiğini aktardı. Dizi ve film izlemek isteyen kişilerin sadece güvenli sitelere girmesi gerektiğini ifade eden Ivanov, bir video dosyasının uzantısının hiçbir zamanolamayacağını dile getirdi.

Bir dolandırıcılık sitesi örneği

"Siber suçlular, en çok bu yapımları kullanıyor"

Uzmanlar, en çok hangi yapımların izleyicileri avlamak için kullanıldığını da listeledi. Yeni yılda 21 Ocak tarihine kadar henüz ödüllerin verilmemesine rağmen 275 kullanıcının bilgisayarına "en iyi film adayı" aramalarına gizlenmiş dosyalarla virüs bulaştırma girişimleri tespit edildi. Siber suçluların, kullanıcıları tuzağa düşürmek için en çok kullandığı yapımın yüzde 68 oranla "The Mandalorian" adlı dizi olduğu kaydedildi. Bilgisayarlara virüs bulaştırmak için en çok kullaılan ikinci yapımın ise yüzde 11 ile "Queens's Gambit" dizisi olduğu aktarıldı. Ozark dizisinin ise yem olarak kullanıldığı ve bu konuda yüzde 6 ile üçüncü sıraya yerleştiği belirtildi.