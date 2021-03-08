Korsan kedi, uçağın yönünü değiştirdi!

Bazılarımızın sokakta yürürken sevimlilikleriyle gözümüze çarpan kediler, bazılarımızın da evlerinde el üstünde tutuluyor. Yakın hareketler sergileyerek kendilerini sevdiren kediler adeta aileden biri gibi kabul görüyor. Ancak kedi sahibi birçok kişi, geceleri kedilerin garip hareketler sergilediğini fark etmiştir. Evde dolaşarak garip sesler çıkaran, bir noktaya dakikalarca kıpırdamadan bakan ve görülmeyecek köşelere saklanarak aniden ayağınıza pati atan kediler "Acaba evren gerçekten de bir simülasyon mu?" diye düşünmenize sebep olmuştur.

En ilginç korsanlık girişimlerinden biri!

Sudan'da bir uçakta yaşanan kedi saldırısı da kedilerin zaman zaman ne kadar çılgın olabileceklerini gözler önüne serdi. Gelen haberlere göre olay, Sudan'ın Hartum kentinden Katar'ın başkenti Doha'ya hareketlenen Boeing 737 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Uçuş gayet sakin bir şekilde devam ederken uçaktaki hiç kimse birazdan gerçekleşecek kedi saldırısını tahmin edemezdi. Bu saldırının kendi hayatlarını etkileyebileceği ihtimali de kimsenin aklına gelmezdi.

"Pilot şoke oldu, uçak Hartum'a geri döndü"

Katar'ın başkenti Doha'ya inmek için hareketlenen uçaktaki bir kedinin kokpite sızarak pilota saldırması büyük şaşkınlık yarattı. Nereden geldiği ve kokpite nasıl sızdığı bilinmeyen kedinin aniden tiz sesler çıkararak birinci pilota saldırdığı ifade edildi. Adeta korsanlık girişiminde bulunan kedinin saldırısı sonrası pilotun şoke olduğu ve ne olduğunu anlayana kadar büyük korku yaşadığı belirtildi. Uçağın 30 dakika boyunca havada dolaştığı ve daha sonra Hartum kentine dönerek acil iniş yaptığı kaydedildi. Gelen açıklamalarda kedinin kokpite nasıl girdiğinin araştırıldığı belirtildi. Kedinin, uçuştan önce kokpite giren temizlikçiler sayesinde uçağa girmiş olabileceği üzerinde duruluyor.