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Konser turnesinde olan Sıla'ya hırsızlık şoku

Yoğun bir turne programında olan oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan güzel şarkıcı Sıla'nın evine hırsız girdi.Hırsızlar Sıla'nın evinde bişey bulamayarak evden elleri boş ayrıldı.

19 Eylül 2017 Salı 10:32
Konser turnesinde olan Sıla'ya hırsızlık şoku

Yoğun bir turne maratonu olduğu için oradan oraya koşturan ve sevenleriyle buluşan Sıla’ya üzücü haber. Kadıköy’deki evine hırsız girdiğini öğrenen Sıla bu şoku üç yıl önce de yaşamıştı. Üç yıl önce orkestrasının enstrümanlarının bulunduğu araç Üsküdar'da soyulmuş… Sıla, sosyal medyadan çağrı yaparak enstrümanların bulunmasını istemişti. Hırsız bu kez o turnedeyken evine girdi. HT Magazin’de yer alan habere göre Sıla 'nın 10 gün boyunca şehir dışında olmasını fırsat bile hırsızlar, şarkıcının Kadıköy'deki evine girdi. Kilidi kırarak eve giren hırsızlar, Sıla'nın tedbiri sayesinde evde değerli eşya bulamayarak eli boş ayrıldı. Olayın ardından Sıla, güvenlik sistemi şirketinden şikâyetçi oldu. Sıla bir daha böyle bir sorun yaşamamak adına güvenlikli bir siteye taşınacak.

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