Kod Adı Kulüp Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosu ve konusu!

Netflix bu sezon birbirinden iddialı film ve dizileri yayınlamaya devam ediyor. Bunlarda bir tanedisi de Kod Adı: Kulüp dizisi . Dizinin boşrolünde yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır yer alıyor. Dizinin konusu ise oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıyor.

Yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz ile beraber O3 Medya’ın üstlendiğini Kod Adı: Kulüp dizisinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturuyor. Senaryosunu ise Necati Şahin’in liderliğinde Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer yazıyor.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Barış Arduç, Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Asude Selma Kelebek yer alıyor.

Gökçe Bahadır, Matilda karakterini canlandırıyor. Matilda gece kulubünde çalışıyor. Barış Arduç ise taksici İsmet'e can verecek. Asude Selma Kelebek ise Matilda'nın kızını canlandıracak. İsmi ise Raşel.

Kod Adı Kulüp dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Set çalışmalarına Ocak ayında başlanacak.

Dizinin konusu ne?

Matilda (Gökçe Bahadır) gece kulubünde çalışmaktadır.Aynı zamanda eski bir mahkumdur.Matilda'nın Raşel ( Asude Selma Kelebek) adında bir kız vardır. Fakat kızı annesinin varlığından habersizdir. Hapisten çıktıktan sonra kızı ile bir gelecek kurmak isteyen Matilda Raşel'i bulur. Kızı ile arasında iyi bir ilişki kurmaya çalışan Matilda bir yandan gece hayatının zorlu dünyasında hem kendini hem de kızını korumaya çalışmak zorunda kalacaktır.

Matilda'nın çalıştığı gece kulubü çok ünlüdür. Matilda bir yandan patronu bir yandan yöneticisi ve çalışma arkadaşlarıyla da mücadele ediyordur. Kulube düzenli gelen İsmet Matilda'nın kızı Raşel'i görmüş ve çok beğenmiştir. Matilda ise belali İsmet'ten kızını uzak tutmaya çalışacaktır. Matilda ve kızının hayatını konu alacak dizide zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi gözler önüne serilecektir.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 00:36