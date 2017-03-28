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Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
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Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro

‘Meme Kanseri’ sorununa parmak basan filmde bir babanın kızı için yapabileceklerinin sınırı çiziliyor.Yönetmen koltuğunda Burhan Keskin, başrolün de ise Mehmet Kurt var.

28 Mart 2017 Salı 16:43
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Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro

Bir baba, kızın sıra dışı hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı Kızım Eylül, Mayıs ayı içerisinde çekimlere başlıyor. ‘Meme Kanseri’ gibi bir sosyal sorumluluk teması olan filmde bir babanın kızı için yapabileceklerinin sınırı çiziliyor.

Filmin yapımcılığını Burhan Keskin ve Medet Dolaş’ın yapacağı filmin yönetmen koltuğunda da Yüksel Torun ve Burhan Keskin oturacak.

Başrolünde Mehmet Kurt’un oynayacağı filmin kadrosu da parmak ısırtacak cinsten: Ayla ALgan, Janset, Ayşen Gruda, Cenk Torun, Gökçen Gökmenkuru, Zeynep Özden, Belma Memati, Yavuz Ketenci, Tuncay Çağıl Uğur Gül, Türkan Kılıç, , Dilek İntepe, Ergün Taş, , Ömer Gecü ve Muhammed Ali Tuncer ile filmle ilgili görüşmelerde son noktaya gelindiği gelen dedikodular arasında…

 Film 2017 yılında Temmuz ayında vizyona girecek.



Son Güncelleme: 28.03.2017 16:48
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