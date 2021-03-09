Kız kardeşinin böbreği Hakan Taşıyan'a nakledilecek!

Şarkıcı Hakan Taşıyan uzun süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyor. Çoklu organ yetmezliği edeniyle yaklaşık 5 aydır hastanede bulunan usta şarkıcı perşembe günü karaciğer nakli için ameliyata alındı. Taşıyan'a nakledilecek karaciğerin, İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşıdaki hastadan alındığı belirtildi. Perşembe günü Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyatın başarılı geçtiği kaydedildi. Ameliyat sonrası ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından "Doktorlarımızın gözetiminde, böbrek nakil ameliyatı sürecine başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Böbreğini kız kardeşinden alacak!

Ünlü sanatçının sağlığına kavuşması için sırada böbrek nakli var. Hakan Taşıyan'a nakledilecek böbreğin kız kardeşinden alınacağı bildirildi. Hakan Taşıyan'ın kız kardeşinin, abisine nakledilmesi için bu sabah saatlerinde böbrek ameliyatına alındığı duyuruldu. Hakan Taşıyan'ın resmi Instagram hesabından şöyle bir duyuru yapıldı:

"Sevgili gönül dostları, böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08:00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Böbrek kardeştir."

Hakan Taşıyan kimdir?

Hakan Taşıyan, 1973 yılının Ankara'da doğdu. Annesi Trabzonlu ve babası Diyarbakırlı olan Taşıyan, küçük yaşlarından itibaren saza ilgi duydu. Askerdeyken komutanlarının sesini çok beğendiği Hakan Taşıyan, ilk kasetini piyasaya sürdü. İlk albümü olan "Hesabım Bitmedi" ile müzik dünyasına giren Hakan Taşıyan, "Sensiz İki Gün" adlı ikinci kasetini 1997 yılında piyasaya sürdü. 1998 yılında Hesabım Bitmedi adlı filmde kendini canlandıran ünlü sanatçı, 2001'de Güz Gülleri isimli filmde oynadı.

Hakan Taşıyan albümleri