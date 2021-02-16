Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin Yeni Dizisinden İlk Fotoğraflar Geldi! Bir Denizaltı Hikayesi Başlıyor!

Son zamanların merakla beklenen dizisi Bir Denizaltı Hikayesi’nden yeni fotoğraflar geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’yi bir araya getiren dizi yeni görüntülerle birlikte gündeme bomba gibi düştü.

Son olarak Fox TV’deki Kadın dizisinde oynayan Özge Özpirinçci’nin yeni rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Kıvanç Tatlıtuğ’u da son olarak Elçin Sangu ile birlikte rol aldığı Çarpışma dizisinde görmüştük. Uzun zamandır televizyonda izlemeye alıştığımız iki başarılı oyuncu, bu defa dijital yayın platformu Netflix’i tercih ettiler.

Netflix’in yapımcılığını üstleneceği Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimleri için Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ bir araya geldi. Bir fantastik hikayenin kahramanları olarak seyircilerin karşısına çıkacak olan ikili, seyircileri şimdiden heyecanlandırdı.

Bu projede Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı aylar önce belli olmuştu fakat partnerinin Özge Özpirinçci olacağı yeni duyurulmuştu. Açıklandığı andan itibaren hem Özge Özpirinçci’nin hayranları hem de dizi izleyicileri bu habere çok sevindi.

İki ünlü ismi bir araya getiren Bir Denizaltı Hikayesi’nin başlaması için geri sayım başladı. Bir süre önce çekilmeye başlanan dizinin yeni fotoğrafları medyaya dağıtıldı. Tatlıtuğ ve Özpirinçci’nin yeni imajı görenleri kendine adeta hayran bıraktı.

Dizinin, güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacağı biliniyor. İstanbul, Çeşme ve Cunda’da gerçekleşecek olan dizi çekimlerinin Cunda ayağı tamamlandı.

Dizi için yepyeni bir imaja bürünen ikili, birbirilerine çok yakıştırıldı. Özge Özpirinçci’nin saçları ve kıyafeti dikkatleri üzerine çekerken, Kıvanç Tatlıtuğ’un da saçlarını eskisi gibi uzattığı görüldü.

Kadın dizisi bittikten sonra saçlarını kısacık kestiren Özge Özpirinçci, saçlarını uzatmış ve boyamadan kendi haline bırakmış. Kıvanç Tatlıtuğ ise saçlarını yanak hizasına kadar uzatmış.

Dizinin çekimleri esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte, sosyal medyadaki kullanıcılar Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’yi birbirine çok yakıştırdı. Paylaşılan fotoğraflarla birlikte diziye olan ilgi daha da arttı.

OGM Pictures tarafından yapılan dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci ile birlikte; Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal ve Ecem Uzun gibi isimlerin de dizide yer alacağı öğrenildi.