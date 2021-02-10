Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çifti Ölümle Tehdit Ediliyor!

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bir kişinin kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirterek tedbir karar aldırmıştı. Başak Dizer’e “Kocan ölecek hiç ümidin kalmasın” şeklinde mesajlar yollayan tehlikeli kişi ünlü çift rahat bırakmıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bu sefer zorlama hapsi talebinde bulundu ve kişinin ölüm tehditleri etmeye devam ederek karara aykırı davrandığını bildirdi.

ÜST MAHKEME TARAFINDAN DA ONAYLANDI

Ünlü çiftin kendilerini tehdit eden şahıs hakkında araştırdıkları ceza davası hala devam ediyorken Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tekrar mahkemeye başvurdu. Tedbir kararına aykırı davrandığı belirtilen kişinin ünlü çifte hala tehditler ve hakaretler yağdırdığını, Başak Dizer’e "Kocan ölecek hiç ümidin kalmasın" gibi mesajlar atarak endişelendirdiği ve davalının zorlama hapsi ile cezalandırılmasını istediklerini mahkemeye bildirdiler.

Başak Dizer’in Harbiye’de işlettiği restoran, Sinan Altıntaş tarafından basılmış ve ünlü çift şikayetini iletmiş ve Sinan Altuntaş'ın 3 ay süreyle ünlü çifte yönelik tehditkâr söz ve davranışlarında bulunmamasına ve ünlü çiftin yaşadığı konuttan uzak durmasına karar verilmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’i bir süredir tehdit eden Sinan Altıntaş adlı davalı, söz konusu kararlara uyumadı ve ünlü çift tekrardan şikayette bulunarak 2 yıla kadar hapis istemi talep etti. Fakat mesajların Sinan Altuntaş tarafından gönderildiğinin sabit olmadığı gerekçesi öne sürülerek Tatlıtuğ çiftini zorlama hapsi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden ünlü çift üst mahkemeden de yine red aldı.

ÜNLÜ ÇİFTİN PSİKOLOJİLERİ BOZULDU

Ünlü çift, gelen tehditler nedeniyle bir süredir İstanbul ve Bodrum’da izole yaşamaya başladı. Elde edilen bilgilere göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin psikolojileri iyice bozuldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu olaylardan sonra giderek agresif bir hale geldiği öğrenildi.