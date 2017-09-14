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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmindeki partneri belli oldu !

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Kıvanç Tatlıtuğ sinema filmiyle ekranlara geri dönüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni filminde 'Fİ' dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen Büşra Develi eşlik edicek.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:44
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmindeki partneri belli oldu !

Dört yıl sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminde partneri Büşra Develi oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ AY ÇEKİMLERE BAŞLANIYOR

'Cesur ve Güzel' dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl sinemaya ağırlık verecek. Yurt içi ve dışında birçok ödül alan 'Kelebeğin Rüyası' filminin ardından dört yıl beyaz perdeye ara veren oyuncunun yeni projesinin detayları belli olmaya başladı. Önümüzdeki ay Kaş'ta çekimleri başlayacak filmde Tatlıtuğ'un partneri Büşra Develi oldu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA BORA EGEMEN OTURUYOR

Son olarak 'Fi' dizisinde rol alan Develi'nin rolü için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin'in sahibi olduğu 25 Film'in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturacak.

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