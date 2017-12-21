Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı olay oldu !

Piyano çalarak takipçilerinin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ , oyunculuğunun yanı sıra bir başka yeteneğini de gözler önüne sermiş oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Hadi Be Oğlum adlı filminin çekimlerini gerçekleştiren Kıvanç Tatlıtuğ , çok fazla paylaşım yapmadığı instagram hesabından piyano çalarken ki görüntülerini takipçileriyle paylaştı.Kıvanç Tatlıtuğ'un bu performansı 100 binin üzerinde görüntülenirken çok sayıda da yorum aldı.

Feridun Düzağaç'ın şarkısı "Beni Bırakma"yı çalan Kıvanç Tatlıtuğ , Feridun Düzagaç'ın da beğenisini aldı.