Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Atatürk' paylaşıma tepki yağdı !

10 Kasım tarihinde herhangi bir paylaşım yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ , geçtiğimiz günlerde Atatürk fotoğrafı paylaşınca takipçilerinden sert tepkiler aldı.
Bugünler yeni sinema filmi 'Hadi Be Oğlum' için Kaş'ta bulunan Kıvanç Tatlıtuğ takipçilerinden gelen sert tepkilere "Hatırlamanın zamanı yok. Rahat olun canlar" diyerek yanıt verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ , paylaştığı Atatürk resmine 'Türkiye Cumhuriyeti kurucusu .Anafartalar komutanı .Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk..Kartal bakışlı paşam ' notunu düştü.
KIVANÇ TATLITUĞ'UN ATATÜRK PAYLAŞIMI