Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Atatürk' paylaşıma tepki yağdı !

Ekranların en sevilen oyuncularının başında gelen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 10 Kasım tarihinden 3 gün sonra yaptığı Atatürk paylaşımı ile takipçilerinden sert tepkiler aldı.