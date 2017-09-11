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Kıvanç Tatlıtuğ sinema filmi için partner arıyor !

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. önümüzdeki yıl beyaz perde de boy göstericek.Tatlıtuğ'un partnerliği için Serenay Sarıkaya ve Meryem Uzerli'nin adı geçiyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 13:43
Kıvanç Tatlıtuğ sinema filmi için partner arıyor !

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına müjde! Ünlü oyuncu, bu kış 3. sinema filmi için objektif karşısına geçecek. En son 2013 yılında 'Kelebeğin Rüyası' filminde oynayan Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı filmin kadın oyuncusu için ise 4 ayrı isimle görüşmeler devam ediyor. 

BU KEZ HÜZÜNLÜ BİR HİKAYE

Bugüne kadar yer aldığı reklam, dizi ve film projelerinde partnerine kendi karar veren Tatlıtuğ, bu filmde de geleneğini bozmuyor. Hüzünlü bir baba-oğul hikayesinin anlatılacağı filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak düşünülen Meryem Uzerli, Serenay Sarıkaya, Hande Soral ve Büşra Pekin'le yapılan görüşmelerin ardından son kararı yakışıklı oyuncu verecek.

ÇEKİMLER KAŞ'TA YAPILACAK 

Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olacak isim büyük bir merakla beklenirken yakışıklı oyuncunun Serenay Sarıkaya'ya daha sıcak baktığı söyleniyor… Bu arada yönetmen koltuğunda Bora Egemen'in oturacağı filmin çekimlerine önümüzdeki ay Kaş'ta başlanacak. Yapımcılığını Burcu Kara'nın yönetmen eşi Fırat Parlak'ın sahibi olduğu 25 Film'in üstlendiği filmin gösterim tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak..

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