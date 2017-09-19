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Kıvanç Tatlıtuğ , Sinem Kobal iddialarına yanıt verdi !

Beyaz perde de yeni bir filme hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri merak konusu oldu.Tatlıtuğ , Sinem Kobal'ı partner olarak istemedi iddialarına yanıt verdi.

19 Eylül 2017 Salı 12:28
Kıvanç Tatlıtuğ , Sinem Kobal iddialarına yanıt verdi !

Dört yıllık bir aradan sonra yeniden Mavi Jeans firmasının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ basın mensuplarıyla bir araya geldi.
 
Bir toplantıda soruları yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ herkesin aklındaki ‘Sinem Kobal reddi’ haberlerine de açıklık getirdi.
 
 Sözcü'den Eda Sönmez'in haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ şunları söyledi: ” Habere şehir dışındayken denk geldim. Bazı şeyleri söylemekten ben de sıkıldım ama bu durum işimizin bir parçası galiba… Bir takım haberlerin üretilmesi ve sonrasında sanatçıya söz hakkı doğması bu işin parçası…

'BENİM TEK GÖREVİM SENARYOYU OKUMAK'
 
Ancak böyle bir şey mümkün değil! Bunu sizin huzurunuzda da söylemek istiyorum bu yaz bana gelen senaryoları okudum. Her oyuncu gibi sonuçta nihai bir karar veriyorsunuz okuduktan sonra ancak bunun dışında herhangi bir kadın ya da erkek oyuncunun adı geçmedi. İsim konuşulmadı… Bu sene proje yapacaksam ki yapacağım önce senaryo gelir okunur ve şekillenir yani bu tarz bir isim reddi olmadı. Yine Ay yapımla çalışmaya devam edeceğim. Zaten benim tek görevim senaryoyu okumak partner ismi önermek gibi bir durumum söz konusu değil dizi ya da film ekibinde bunları belirleyecek insanlar zaten var…”
 

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