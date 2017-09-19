Kıvanç Tatlıtuğ Mavi Jeans reklamında oynayan sarışın manken kim

Tüm Türkiye'de aynı anda reklama giren Kıvanç Tatlıtuğ Mavi jeans reklamı rekor kırıyor. Kıvanç Tatlıtuğ kadar reklamda boy gösteren sarışın mankende çok arandı. Peki bu manken kimdir.

Kıvanç Tatlıtuğ yine yaptı yapacağını. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden biri olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ yeni reklam filmi rekor kırdı. Sosyal medyada tüm televizyonlarda çıktıkdan sonra reklam rekora koşmaya başladı. Peki Kıvanç'ın yanında rol alan sarışın manken kim mi türk mü sorularını sizler için araştırdık. Kıvanç Tatlıtuğ yanında rol alan manken Megan Williams..

Peki Megan Williams kimdir?

Mavi 2017 bahar sozonu reklamında adından söz ettiren Megan İngiliz modeldir. 22 yaşındaki reklam yüzü 1994 doğumlu. Londra'da doğan oyuncu İngiltere'de yaşamaktadır. 1.77 boyunda 83-60-90 vücut ölçülerine sahip olan manken göz rengi Kıvanç gibi mavidir.