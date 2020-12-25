Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel De Mi Oynayacak?

Resmi Bir Açıklama Yapılmadı

Netflix’in en çok izlenen dizilerinden birisi olan La Casa De Papel’de Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı haberi herkesi heyecanlandırmaya yetti. Yalnız bu haber şuan için netlik kazanmadı ve Türk oyuncu KıvançşTatlıtuğ’un bu dizide yer alacağına dair projenin yapımcıları tarafından açıklanmadı. Birçok kesim tarafından Türk oyuncunun dizide yer alacağına kesin gözü ile bakılıyor. Hatta kısa bir süre içerisinde çekimlere katılmak üzere İspanya’ya uçacağı iddiaları da ortaya atıldı. Eğer böyle bir durum yaşanır ise zaten milyonlarca kişi tarafından izlenen bu dizinin izlenme rekorları kıracağına kesin gözü ile bakılıyor.

Kıvanç TatlıtuğLa Casa De Papel’e Katılacak mı?

En iyi hırsızlık dizilerinden birisi olan bu dizinin kadrosuna Türk oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un katılacağı, söylentiden ibaret olsa da, katılmaması için herhangi bir engel de bulunmamaktadır. Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından birisi olan Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuk konusunda ki deneyimi de herkesçe bilinen bir gerçek. Bu etkenler de göz önünde bulundurulur ise, ünlü oyuncunun bu projede yer almaması için olumsuz bir durum görünmemektedir. Resmi açıklama yapılmasa da, medyadan çıkan çatlak seslere dayanarak bu dizinin ekibine katılma ihtimali de bulunuyor.

La Casa De Papel Bu Sezon Final Yapıyor

La Casa De Papel 5.sezon final yapacak ve bu dizinin hayranları için üzücü bir haber. Yayınlandığı 4 sezon sonrasında Netflix’in en önemli projelerinden birisi olmayı başaran bu dizi, son sezonu ile birlikte ekranlara veda edecek. PatrickCriado ve MiguelAngelSilvestre gibi isimlerin diziye katılacağı kesinleşti. Son sezonu olması ile birlikte başka önemli oyuncuların bu diziye katılacağı söylentiler arasında ve bu oyunculardan birisi de Kıvanç Tatlıtuğ. Kimin diziye katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, dizinin hayranları son sezon hakkında ki beklentilerini en üst seviyeye çekti bile.

La Casa De Papel 5.sezonunu

Kıvanç Tatlıtuğ 2. Türk Oyuncu Olacak

sabırsızlıkla bekleyen hayran kitlesi, La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman çıkacak? Sorusu ile bir hayli meşgul. Dizinin yapımcılarından bu konuda net bir açıklama gelmedi ve sadece çekimlerin yapılmaya başlanacağı bildirildi. Diğer sezonlar arasında ki süre ile 4. Ve 5. Sezon arasındaki sürenin daha uzun olacağı söyleniyor.

Eğer Kıvanç Tatlıtuğ 5.sezon ile birlikte dizi kadrosuna katılır ise, 2. Türk oyuncu olacak. Nitekim İstanbul olarak diziye bir Türk oyuncunun katılacağı haberi ile bu konuda heyecan üst seviyeye çıkmıştı. Oğulcan Güzeller diziye işkence rolleri ile öne çıkan Osman karakteri ile birlikte katıldı. Bu diziyi takip eden Türkler tarafından “İstanbul” karakterinin diziye katılması beklenirken, işkenceci rolü ile Osman karakterinin katılması büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ diziye katılır ise, önemli bir rol üstleneceğine ise kesin gözü ile bakılıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Kim?

1983 senesinde Adana’da doğan ve hem mankenlik hem de oyunculuk alanlarında ki kariyer merdivenlerini hızla tırmanan Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye’nin en yakışıklı oyuncuları arasında gösteriliyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısından sonra mankenliği bırakmıştır. Daha öncesinde;

Amerikalılar Karadeniz’de

Kelebeğin Rüyası

Organize İşler 2

Hadi Be Oğlum

Gibi filmlerde oynarken;

Cesur ve Güzel

Kurt Seyit ve Şura

Kuzey Güney

Ezel

Acemi Cadı

Menekşe İle Halil

Gümüş

Aşk-ı Memnu

Dizilerinde yer aldı.