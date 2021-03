Kıvanç Tatlıtuğ'dan korona itirafı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son projesi Netflix'te yayınlanacak "Bir Denizaltı Hikayesi" dizisi oldu. Yönetmenlik koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu dizinin çekimleri henüz sona ermedi. Bu yıl Netflix'te yayınlanacak dizinin tek sezonluk bir mini dizi olacağı öğrenildi. Dizide bir deniz biyologu ve dalış eğitmeni olan Arman karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, Dünya'da yaşanan bir doğal felaketin nedenlerini çözmeye çalışacak. Dizinin aksiyon-dram türünde olacağı kaydedildi.

"Eve kapanmıştık, yeni yeni sosyalleşiyoruz"

Son zamanlarında bu dizinin çekimleriyle meşgul olan ünlü oyuncu, aylardır eşi Başak Dizer ile birlikte şehrin karmaşasından uzak yaşıyor. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ve basın mensuplarıyla sohbet etmeye başlayan Tatlıtuğ, pandemi nedeniyle kalabalıktan kaçtıklarını söyledi.

Şu an "Bir Denizaltı Hikayesi" diziinin çekimlerine odaklandığını aktaran Tatlıtuğ, daha önce buna benzer bir projede yer almadığını ve çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Salgının ilk dönemlerinde eve kapandıklarını kaydeden Tatlıtuğ, yavaş yavaş sosyalleşmeye başladıklarını belirtti.

"Meğer koronayı ayakta atlatmışım"

Ünlü oyuncu, aylar önce yaşadığı ilginç bir durumu da anlattı. Şiddetli öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu belirten Tatlıtuğ, kendisine zatürre teşhisi konulduğunu söyledi. Uzun zaman sonra hastalıkla ilgili test yaptırmak için hastaneye gittiğini belirten ünlü oyuncu, koronavirüse yakalandığını ancak ayakta atlattığını öğrendiğini kaydetti. Aslında koronavirüse yakalandığını ancak birbirinden zor ayırt edilmesi nedeniyle kendisine zatürre teşhisi konulduğunu aktaran ünlü oyuncu, bu dönemde kendilerinieve kapattıkları için virüsü kimseye bulaştırmadığını umduğunu belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizi ve sinema yolculuğu!

1983 yılında Adana'da doğan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002'de hem "Best Model of Turkey" hem de "Best Model of the World" seçilerek adını duyurmuştu. Kariyerinde ilk olarak 2005-2007 arasında yayınlanan Gümüş adlı diziyle sektöre adım atan Tatlıtuğ, daha sonra Menekşe ile Halil dizisinde oynadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un en çok gündem yaratan rolü Beren Saat, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin de rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi oldu. Ünlü oyuncu daha sonra Kuzey Güney, Kurt Seyit ile Şura, Ezel, Cesur ve Güzel ve Çarpışma adlı dizilerde oynadı. Oyuncak Hikâyesi 3 filminin dublajında Ken karakterini seslendiren Tatlıtuğ; Amerikalılar Karadeniz'de 2, Kelebeğin Rüyası, Hadi Be Oğlum ve Organize İşler 2: Sazan Sarmalı isimli sinema filmlerinde rol aldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:39