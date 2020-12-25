Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kenan İmirzalıoğlu'na Ünlü Oyuncular Korona Dinlemediler Partide Buluştular!

Oyuncu Burak Yamatürk, arkadaşı ünlü iş adamı Önder Öztarhan’ın villasının bahçesinde 37. yaşını doğum günü partisi vererek kutladı. Partiye Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kenan İmirzalıoğlu'na ünlü isimler katıldı..

Burak Yamantürk, 37’nci yaşını işadamı Önder Öztarhan’ın Emirgan’daki villasında kutladı. Bahçedeki kutlamaya Burak Yamantürk’ün sevgilisi Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi oyuncular katıldı. Partide fasıl ekibinin müzikleri mest ederken ayrıca şarkıcı Aycan Çelik şarkı söyledi. Genç şarkıcı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Barış Arduç’la çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca ünlü oyuncuların koronavirüsü dinlemeden parti yaptıkları açığa çıktı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin’le ilgili sorulara “Annesine benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor” yanıtını verdi. İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal için “Muhteşem bir anne oldu” yanıtını verdi. İmirzalıoğlu “2020 sizin için nasıl geçti?” sorularına “Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz.” cevabını verdi.

Partinin sahibi Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci ise gecenin sonunda görüntü vermemek için villanın arka kapısından çıktılar. Partinin ev sahibi iş adamı Önder Öztarhan ise, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a araçlarına kadar eşlik etti.