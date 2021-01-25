Kırmızı Oda’ya Yeni Bir Oyuncu Geliyor! Kırmızı Oda Sadi Erkan Petekkaya Kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda’ya bir oyuncu daha katıldı. Kırmızı Oda 22. Bölüm fragmanında kliniğe gelen yeni hasta Sadi’nin kim olduğu seyirciler tarafından merak edildi. Sizler için Erkan Petekkaya tarafından canlandırılacak Sadi karakterinin özelliklerini ve Erkan Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Yayınlandığı ilk günden itibaren en çok sevilen diziler arasında yer almayı başaran Kırmızı Oda dizisi Boncuk, Kumru gibi karakterlerin hikayesi ile seyircileri ekran başına kilitledi. Bir psikoloğun şahit olduğu gerçek hikayelerden esinlenen Kırmızı Oda dizisine yeni bir karakter daha geleceği yayınlanan fragman ile açıklandı. Yeni gelecek Sadi karakteri Erkan Petekkaya tarafından canlandırılacak. Önümüzdeki bölümde Sadi karakteri detaylı bir şekilde tanıtılacak.

Kırmızı Oda Sadi Kimdir?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sadi karakteri bir süredir iyi olmadığı için psikolojik tedavi almaya karar verir ve kliniği ilk kez ziyaret eder. Kendini ‘Delikanlı Sadi’ olarak tanıtan karakter Doktor Hanım'ı ve Doktor Piraye’yi endişelendirecektir. Karanlık ve lüks bir hayatı olan Sadi’nin terapiye gelirken belinde taşıdığı silahı gören doktorlar korkulu anlar yaşayacaktır.

Kırmızı Oda’nın merakla beklenen 22. Bölümünün fragmanını Youtube’da bulabilirsiniz. Kırmızı Oda’nın 22.bölümü 29 Ocak 2021 tarihinde saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Erkan Petekkaya Kimdir?

11 Aralık 1970 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Erkan Petekkaya aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluğunu İstanbul Anadolu Yakası’nda geçiren ünlü oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumuştur. 1993 yılından beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alan Erkan Petekkaya 1994 yılında ilk televizyon işini yapmıştır. Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, Öyle Bir Geçer Zamanki gibi dizilerle adını duyurmuştur.

ERKAN PETEKKAYA’NIN OYNADIĞI DİZİLER