Kırmızı Oda’nın Sevilen Oyuncusu Dizi ile Yollarını Ayırdı

Sezonun en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başaran Kırmızı Oda, Tv 8 ekranlarında yayın hayatına devam etmekte. Bugüne kadar pek çok oyuncuyu konuk olarak ağırlayan dizi, seyirci kitlesinin en beğenilen yapımları arasında yer aldı. Gerçek hayat hikayelerini konu edinen dizi bu yönüyle de ilgileri üzerine toplamakta. Bunun yanı sıra diziye katılan oyuncuların ünlü ve sevilen isimler olması da televizyon dizisi hayranlarının dikkatini çekmekte ve merak uyandırmakta. Edinilen son bilgilere göre TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda’dan ayrılan bir oyuncu olacağı haberi öğrenildi. Bu durum her ne kadar dizi hayranlarını üzse de senaryo gereği böyle bir kararın alındığı açıklandı. Peki hangi oyuncu diziye veda ediyor? İşte merak edilen soru ve yanıtı.

Cuma akşamlarının favori dizisi olan Kırmızı Oda, OGM Pictures imzasını taşımakta. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayelerinden derlediği kitaplarından senaryosu oluşturulan dizi, her yeni bölümü ile heyecan içerisinde izlenmekte.

Yaşanmış olayların yer aldığı projede diziye katılan konuk oyuncular, Kırmızı Oda’da heyecanın artmasını sağlıyor ve ayrı bir renk katıyor. Burcu Biricik’in Boncuk, Melisa Sözen’in Alya ve Evrim Alasya'nın hayat verdiği Meliha karakterleri seyircileri ekran başına kilitlemiş ve oldukça beğenilmişti. Son haftalarda da Aslıhan Gürbüz tarafından canlandırılmakta olan dizi karakteri en çok konuşulanlar arasına girmiş ve Gürbüz'ün ne kadar başarılı bir oyuncu olduğu gözler önüne serilmişti.

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler isimli dizi projesinde rol alan Aslıhan Gürbüz, ardından farklı bir projede rol almamış ve Ayvalık'a yerleşmişti. Ancak Kırmızı Oda dizisinden teklif alan Gürbüz, bu teklifi kabul etmiş ve çekimler için Ayvalık'tan İstanbul'a gelmişti.

Kendisine yapılan teklifi kabul edip Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, oyunculuğu ile çok konuşulmuş ve seyirci kitlesinden beğeni toplamıştı. Gürbüz'ün oyunculuk performansının yanı sıra hayat hikayesi de dikkat çekmiş ve izleyenleri üzmüştü. Çocuk yaşlarda üvey babası tarafından tacize uğrayan Kumru, ilerleyen dönemlerde de yaşadığı kötü olayı atlatamamış ve acı dolu bir ömür geçirmişti. Ancak evlendiği adam ile mutluluğu yakalayan Kumru, dizinin ekranlara gelecek olan son bölümünde son hikâyesinde anlatıp dizi ile vedalaşacak.