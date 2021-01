Kırmızı Oda’da Üzen Veda! Kırmızı Oda Boncuk Öldü Mü? Burcu Biricik Kırmızı Oda’dan Ayrıldı Mı?

Kırmızı Oda dizisinin sevilen karakteri Boncuk’un hastalığı giderek ilerlemektedir. Önceki bölümde ilaçları kullanmayı bırakan Boncuk hayattan tüm umudunu kesmiştir. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanda Boncuk’un bir kaza geçirdiği görülmüştü. İzleyiciler Kırmızı Oda Boncuk karakteri öldü mü sorusunun yanıtını aramaya başlamıştı.

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyting rekorları kıran Kırmızı Oda’da 29 Ocak’ta yayınlanan 22. Bölümde Boncuk Can’ın hayalini görür ve Can'a doğru koşarken Boncuk’a bir kamyon çarpar. Üzerinde gelinliği ile yere düşen Boncuk’un ölüp ölmediği bilinmemektedir. Hatta bu kazanın Boncuk’un hayalinde gerçekleşmiş olması bile ihtimal dahilindedir. Boncuk karakterinin ölüp ölmediği kesinleştiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

KIRMIZI ODA BONCUK’UN HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda’nın sevilen karakteri Boncuk’un hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Boncuk çocukken babasından çok çekmiştir. Küçük yaşlardan itibaren şiddete şahit olan ve şiddet gören Boncuk bir süre sonra görücü usulü evlendirilmiştir. Evlendikten sonra kocası Sadık ile Hollanda'ya yerleşen Boncuk, orada iyice yalnız kalmıştır. Ne bir arkadaşı vardır, ne kocası ilgileniyordur, ne de birileriyle görüşmesine izin veriliyordur. Boncuk’un hastalığı ilk olarak ermişleri görmesi ile başlar. Daha sonra Can karakterini hayalinde yaratır ve doktor hanıma uzun uzun yaşadıklarını anlatır. Geçtiğimiz bölümlere kadar tüm izleyiciler Can karakterini gerçek sanıyordu ancak ilerleyen bölümlerde Can karakterinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Boncuk kendisine verilen ilaçları kullanmaya başladı ve hastalığı giderek daha tehlikeli bir hale geldi. Son bölümlerde doktor hanım tarafından verilen ilaçları içmeyen Boncuk’un sanrıları artmıştı ve kendini tehlikede hissettiği için ablasını, eşini ve eniştesini zehirlemeye karar verdi. Son olarak ise Boncuk tekrar Can’ın hayalini gördü ve ona doğru koşarken Boncuk’a kamyon çarptı.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

Aslıhan Gürbüz

Burcu Biricik

Erkan Petekkaya

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 23:22