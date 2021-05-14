Kırmızı Oda’da Büyük Sır! İşte Kimsenin Bilmediği O Aşk Hikâyesi

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerinin gerçek yaşam öykülerini barındıran ünlü eserinden uyarlanan senaryonun, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alındığı biliniyordu. Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesi OGM Pictures yapımı ile gerçekleşmiş idi. Bugüne kadar 36 bölümünü geride bırakan Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi 37 yeni bölümü ile TV8 ekranlarında kendi saatinde 14 Mayıs Cuma akşamında seyirci kitlesi ile tekrardan buluşacak. 36 bölümünü geride bırakan ünlü proje Kırmızı Oda’nın 37. yeni bölümünde seyirci kitlesine göstereceği sahneler merak konusu oldu ve başarı ile projenin hayranları dizi hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

37. yeni bölümde neler yaşanacağı ile ilgili bazı detaylı bilgilere ulaşıldı. Uğur Yücel tarafından hayat verilen Vahit karakteri, Melisa Aslı Pamuk’un canlandırmış olduğu Mitra ile yaşadığı ve herkesten de sır gibi sakladığı aşk hikayesini paylaşacak. Doktor hanım bu paylaşım ardından Vahit'in Mitra’yı terk etmesinin altında yatan sebebi anlamaya başlayacak.

Esra Ronabar tarafından hayat verilen Nihal karakteri ise kendini keşfettikçe özgürleştiğini hissedecek ve yapmış olduğu iyilikler ile insanların hayatına dokunmaya çalıştığını ifade edecek. Yiğit Özşener’in canlandırmış olduğu Zafer karakteri ile de ilişkisinin nasıl devam edeceğine Doktor hanım ile birlikte karar vermek isteyecek. Diğer taraftan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırmış olduğu Sadi karakterin hikayesinin gençlik yıllarında yaşamış olduğu maceralar Kırmızı Oda isimli dizinin hayranlarının da dikkatini çekecek. Aynı zamanda Sadi'nin kafası Miço'nun geri dönmüş olma ihtimali ile epey karışacak. Başarılı dizinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Gülçin Kültür Şahin bulunurken dizinin yönetmenliğini Cem Karcı tarafından yapılmakta. Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından yazılan senaryonun yeni bölümü seyirci kitlesi ile buluşmak için hazırlanıyor.