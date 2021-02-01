Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı İzleyicilerine Müjde!

Yeni sezonda oldukça başarılı olan Masumlar Apartmanı ve oldukça sevilen Kırmızı Oda dizisi reyting sıralamaları ile adeta birbiriyle yarışır durumda. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme almış olduğu eserlerinden uyarlanmakta olan bu iki dizinin yanı sıra Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Budayıcıoğlu’nun kaleme almış olduğu eserlerinden uyarlanmaktadır. Doktorun, ona danışan olarak başvuran kişilerin hayat hikayelerinden bir araya getirdiği ve gerçek olaylar ve karakterlerden oluşan eserlerin diziye uyarlanması sonucu izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Budayıcıoğlu'nun eserlerinin dizi projesi olarak hayata geçirilmesi ile birlikte, reytingi bol, sevilen ve gerçek hikayelerin izleyenler ile buluştuğu zaman zaman ağlatan zaman zaman düşündüren diziler ortaya çıktı.

Bir zamanların çok izlenen dizisi İstanbullu Gelin'de Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden alıntılanmıştır, ancak İstanbullu Gelin de olay akışı eserde olduğu gibi direkt değil değiştirerek izleyici karşısına çıkartılmıştır.

Bu dizileri seven seyirciler için yeni bir müjdeli haber daha geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından bir başka hikaye daha dizi uyarlaması olarak ekran başındaki seyirciler için yapıt haline gelecek. Yeni ve iddialı bir şekilde ekranlara gelecek olan da bu dizi şimdiden oldukça merak edilmeye başlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda'nın yapımcısı, yeni proje için tekrardan harekete geçti.

Hazırlıkları son sürat devam ediyor. Eserden uyarlanacak olan dizinin isminin ise Camdaki Kız olmasına karar verildi.

Cast çalışmalarının devam ettiği dizinin yönetmenliğini yapacak isim ise Nadim Güç olacağı öğrenildi. Usta yönetmen daha önce ekranlara gelen ve seyirciler tarafından oldukça sevilen Kadın dizisinin yönetmeni olduğu biliniyor.

Şu anlık Camdaki Kız dizisinde kimlerin hangi oyuncuların oynayacağı net bir şekilde belli değil, dizinin çekimlerinin ise bu ay yanı, şubat ayında başlanması planlanılıyor. Kısa bir süre sonra başrol ve dizideki diğer oyuncuların kim olduğu açıklanması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 17:27