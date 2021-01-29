Kırmızı Oda Süreyya Kefaret Dizisinde Avukat Olacak

TV8 ekranlarında yer alan Kırmızı Oda dizisi farklı senaryosu ve oyuncuların başarılı performansları ile son dönemlerde en çok konuşulan dizilerden biri haline gelmiş ve izleyenleri ekranlara kilitlemisti. Dizide bir psikiyatri odasında farklı karakterlerin hikayelerine şahit olunurken Alya isimli karakter de ekran başında diziyi izleyen herkesi sarsmış ve düşünmeye yöneltmişti. Gerçekçi oyunculuğu ile beğeni toplayan Alya karakterini Melisa Sözen canlandırmıştı. Alya'nın senaryo gereği geçmişini anlattığı zamanlarda ise Alya'nın annesi Süreyya karakterini, oyuncu Cemre Melis Çınar canlandırmıştı. Kırmızı Oda’da anne Süreyya karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Çınar, Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Pazartesi akşamları seyircileri lie buluşan Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat paylaşıyor. İkilinin arasındaki uyum ise beğenilmekte. Bu hafta 11. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Kefaret, seyirciler tarafından merak ile beklenilmekte. Dizinin konusu ise çocuğu kaçırılan bir ailenin yaşadıkları ve başlarına gelen ilginç gelişmeler. Ünlü oyuncuların performansları kadar senaryo da beğeni toplarken Kefaret dizisi Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlandığı biliniyor. Mahinur Ergun imzalı senaryolu diziye, kısa zaman önce bir ismin daha katılacağı haberi gelmişti. O ismin kim olduğu ise artık biliniyor. Kırmızı Oda’nın Süreyya karakteri Cemre Melis Çınar dizide çok beğenilmişti. İşte bu kez Kefaret’in oyuncu kadrosuna eklendi. Başarılı genç oyuncunun bu kez rol alacağı karakterin ise bir avukat olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Cemre Melis Çınar dizide Avukat Berna Dündar isimli karakteri canlandıracak. Çınar'ın dizide nasıl bir etkiye sahip olup hangi gelişmelere yönlendireceğiz ise merakla bekleneilmekte.

Cemre Melis Çınar, 13 Mayıs 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunu olan oyuncu 2005 senesinden bugüne kadar Tiyatro oyunlarında rol almıştır.