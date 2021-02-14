Kırmızı Oda Sadi'nin Hikayesi, Sadi Gelecek Bölüm Ölecek Mi?

TV8 sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya son katılan isimlerden biri olan Erkan Petekkaya, Sadi karakteri ile ekranları başında bizi izleyen seyircilerin sempatisini kazandı. Şivesi ile doğallığı ile bütün dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya usta oyunculuğunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Delikanlı Sadi olarak bilinen karakterin, Doktor Hanım'a terapiye gelmesiyle her şey başlamıştı, Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Sadi'nin hikayesi ortaya çıkmaya başladı. Panik atak bozukluğu problemi yaşayan Sadi, aslında küçüklüğünden beri yaşamış olduğu problemleri bunca sene içinde tutmuş şimdi ise içinde tuttuğu hisler ona hastalık olarak geri veryansın etmiş durumda, Sadi'nin Doktor Hanım ile konuşurken hatırlamış olduğu, babasından şiddet gördüğü, annesini korumak isterken babası tarafından kemerle dövülüp evinin dışarısında bulunan bir tuvalete kapatıldığı sahneler izleyenlerin yüreklerini burktu.

Sadi, eski anılarını hatırlarken özellikle de babasının onun tuvaleti kapattığı kötü hatırasınI hatırlarken aniden panik atak krizi geçirmeye başladı. Kriz geçirirken öleceğini düşünen Sadi'nin yanında olan Doktor Hanım Sadi'ye nefes egzersizleri ile normale döndürdü.

‘’Babam beni tuvalete kapatmasaydı başıma bunlar gelir miydi?’’ Sorusunu soran Sadi'ye, Doktor hanımdan ise, ‘’ Korkmasaydık kendimizi korumayı bilmezdik’’ cevabını aldı.

‘’Bir farenin bile korktuğunda küçük saklanacağı deliği vardır benim o da yoktu’’. Cevabını veren Sadi izleyenlerin yüreğini titretti. Ölen annesinin adını soran doktora, Sadi'nin cevabı ''Çiçek'' olurken Doktor Hanımında merak edilen ismi bu sayede öğrenildi. 3 kızına da çiçek isimleri verdiğini söyleyen Sadi'ye, Doktor Hanım'dan '' Benim adım da Manolya'' cevabı geldi.

Annesi öldükten sonra sokağa düşen, yollarda şarkı söyleye söyleyen Sadi şimdi ise sokaktaki kimsesiz çocuklara yardım edip onlara yemek dağıtıyor.

Son bölümde, başına silah doğrultan delikanlı Sadi'nin, dizinin bir sonraki bölümünde öleceğine dair yorumlar yapıldı. bu konu ile ilgili net bir bilgi şu an olmasa da, izleyicilerin Sadi karakterine oldukça beğendiği ve bu karakterin bu kadar kısa bir süre içinde diziden çıkarılmayacağı konuşulmakta.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 22:41