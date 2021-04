Kırmızı Oda'nın Kadrosuna Yeni İsim! Kırmızı Oda Şehrazat Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanını yayımlandı. Dizinin yayınlanan fragmanında yeni bir isim dizinin kadrosuna katılacağı ve bu kişinin tüm olacağı öğrenildi. dizinin kadrosuna yeni katılan isim güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk oldu. TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz bir şekilde katılan biri de Melisa Aslı Pamuk’un kim olduğu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk Kimdir?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 30 yaşında olan güzel oyuncu Hollandalıdır.

Boy: 1,76 m

Ölçüleri: 85-62-90

2011 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında bir olmuştur. Ayrıca güzel oyuncu 2009’da Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. Melisa Aslı Pamuk'un birden çok dile olan yatkınlığı ise herkes tarafından aşikar.Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Pamuk, Psikoloji eğitimine başlamıştır fakat Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg ağırlığında olan güzel oyuncu 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe ise çok erken yaşlarda başlamıştır, Pamuk on dört yaşında iken modelliğe başlamıştır.

Pamuk, çok küçük yaşlarda 13 yaşında 2004 yılında Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa bir filmde başrolde bulunmuştur. Pamuk burada, Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Ayrıca güzel oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'de oyunculuk kariyerine ilk adımını ise bir operatör reklamında oynaması ile atmıştır. Ardından Yer Gök Aşk adlı dizinin 3. sezonunda diğer başrollerin diziden ayrılması sonucunda diziye başrol olarak başlamıştır. Pamuk aynı sene G.D.O. KaraKedi isimli ilk sinema filminde rol almıştır.