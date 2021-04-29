Kırmızı Oda'nın Kadrosuna Yeni İsim! Kırmızı Oda Şehrazat Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi kadrosuna süpriz oyuncu dahil oldu. Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli? En merak edilen sorular arasında oldu.

Kırmızı Oda'nın Kadrosuna Yeni İsim! Kırmızı Oda Şehrazat Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanını yayımlandı.  Dizinin yayınlanan fragmanında yeni bir isim dizinin kadrosuna katılacağı  ve bu kişinin tüm olacağı öğrenildi.  dizinin kadrosuna yeni katılan isim güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk oldu. TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın  kadrosuna sürpriz bir şekilde katılan biri de Melisa Aslı Pamuk’un  kim olduğu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk Kimdir?

 Melisa Aslı Pamuk,  14 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.   30 yaşında olan güzel oyuncu Hollandalıdır.

Boy: 1,76 m

Ölçüleri: 85-62-90

2011 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında  bir olmuştur. Ayrıca güzel oyuncu 2009’da Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir.  Melisa Aslı Pamuk'un  birden çok dile olan yatkınlığı ise herkes tarafından aşikar.Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde  eğitim almıştır.  Pamuk, Psikoloji eğitimine başlamıştır  fakat Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg ağırlığında olan güzel oyuncu  85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe  ise çok erken yaşlarda başlamıştır,  Pamuk on dört yaşında iken  modelliğe başlamıştır.

Pamuk, çok küçük yaşlarda 13  yaşında 2004 yılında Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa bir  filmde başrolde  bulunmuştur. Pamuk burada, Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Ayrıca güzel oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'de oyunculuk kariyerine ilk adımını ise bir operatör reklamında oynaması ile  atmıştır.  Ardından  Yer Gök Aşk adlı dizinin 3. sezonunda diğer başrollerin diziden  ayrılması sonucunda diziye başrol olarak başlamıştır.  Pamuk aynı sene G.D.O. KaraKedi  isimli ilk sinema filminde  rol almıştır.

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