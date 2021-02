Kırmızı Oda Nazlı’nın Eski Sevgilisi Haluk Kimdir Gerçek Adı Ne? Yılmaz Kunt Kimdir?

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’ya yeni gelen Haluk karakteri izleyiciler tarafından merak edildi. Nazlı'nın eski sevgilisi Haluk’u canlandıran olan Yılmaz Kunt’un karakteri ve oyunculuğu şimdiden çok sevildi. Peki Kırmızı Oda Haluk’u canlandıran Yılmaz Kunt kimdir, Instagram adresi nedir?

Kırmızı Oda dizisine yeni dahil olan Yılmaz Kunt son bölümde büyük beğeni topladı. Doktor hanımdan evlilik terapisi alan Nazlı karakterinin eski erkek arkadaşına hayat veren Haluk karakteri Nazlı'nın şu anki eşinin aksine Nazlı'ya sevgi ve saygı dolu oluşuyla kendini izleyiciye çok sevdirdi. Dizinin sevenleri ise Haluk karakterine can veren Yılmaz Kunt’un kim olduğunu ve hayatını merak etti. Yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Kunt 2015 yılında Best Model of Turkey birincisi de olmuştu.

Kırmızı Oda dizisinde her hafta yaşanmış farklı bir hikaye ekranlara geliyor. Son birkaç bölümde yer alan Nazlı karakterinin hayatı ele alınmaya devam ediyor. Evlilik terapisi alan Nazlı, eski sevgilisi olan Haluk’tan da bahsediyor. Nazlı, Haluk’la tıp fakültesinde okurken tanıştığını ve ilk görüşte birbirilerinden etkilendiklerini söylüyor. Son derece yakışıklı, karizmatik ve zengin olan Haluk’u ailesinin çok sevdiğinden söz etti. Haluk’un onu çok sevdiğini, kendisinin de Haluk’u çok sevdiğini belirten Nazlı, ilişkileri çok iyi giderken Haluk’un 1 seneliğine eğitim için yurt dışına gitmesiyle iplerin koptuğunu anlattı. Nazlı, annesinin kaderini yaşar ve Haluk yurtdışına gidince Nazlı’yı umursamamaya başlar. Nazlı, kıskançlık krizlerine girer ve Haluk’u çok merak eder ve aklı sürekli Haluk’ta kalır, takıntı haline getirir. Haluk hiçbir şey yapmamasına rağmen Nazlı aldatıldığını düşünür. Doktor hanıma, “Anneme hiç benzemeyeceğim derken, annemin babama yaptığını bende Haluk’a yapmışım” dedi ve pişman olduğunu söyledi.

YILMAZ KUNT KİMDİR?

1994 yılında Ankara'da doğan oyuncu ve model Yılmaz Kunt 2015 yılında Best Model of Turkey’e katılmış ve birinci seçilmişti. Daha sonra "Bahtiyar Ölmez" adlı yapımda Ömer karakterine hayat verdi. 2019 yılında Kanalll D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde de Berk Koçar karakterini canlandırdı. Güncel olarak Atılım Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyan Yılmaz Kunt, modellik kariyerinde de Best Model of Turkey, Best Model European Union ve Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde etmiştir. Yılmaz Kunt’un boyu 1.89 kilosu ise 80’dir.