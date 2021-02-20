Kırmızı Oda Nazlı ve Haluk Barışacak Mı?

TV8 sevilen dizisi kırmızı odada yayınlanan bölümde Yılmaz Kunt, Haluk karakterini canlandırdı. Yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından oldukça beğenilirken akıllara, Haluk ve Nazlı tekrar barışacak mı? Sorusu geldi.

25. bölüme ait Kırmızı Oda dizisinin YouTube kanalında yayınlanan kesitte ‘’ Yarım kalan hikaye’’ başlığı altında paylaşılan sahnenin altına binlerce yorum gelirken, izleyiciler acaba bu yarım kalan hikaye tamamlanmak üzere başlar mı? Diye merak etmeye başladı.

Nazlı, Doktor hanıma gördüğü rüyadan bahsetti. Rüyasında Recai’yi ararken eski sevgilisi Haluk ile karşılaştığını ve Haluk'un Recai’nin oldu sokağa bildiğini ve Nazlı'yı o sokağa götürmek istediğini söylüyor. Rüya'nın devamında ise Haluk Nazlı'yı çıkmaz bir sokağa götürüyor. Nazlı ise bu sokağın o sokak olmadığını belirtiyor, bunu duyan Haluk ‘’Nazlı sen bu sokağa arıyorsun sanmıştım ben, emin misin?’’ diyor. Nazlı Bu sözün üzerine panik halinde uykusundan uyandığını dile getiriyor ve ardından Doktor hanıma bu rüyanın ne demek olduğunu soruyor.

Doktor hanım ise Nazlı'ya Haluk'la arasında nasıl bir ilişki olduğunu soruyor. Nazlı en başta eski ilişkisinden bahsetmek istemese de sonrasında anlatmaya başlıyor. Haluk'la tıp fakültesine tanıştığını, ailesinin görür görmez çok beğendiğini ama sonrasında annesinin Nazlı üzerinde, Haluk’u başkasına kaptırmaması için baskı kurduğunu dile getirdi. Halukla olan ilişkisinin çok iyi gittiğini ta ki, Haluk'un 1 senelik eğitim için yurtdışına İngiltere'ye gittiğini ve Haluk gittikten sonra çok bocaladığını ve sadece hani o düşündüğünü söyledi. Haluk ilk İngiltere gittiğinde, Nazlı'ya karşı normal davransa da daha sonrasında telefonlarını açmadığını ve mesaj atmamaya başladığını ve bu durumun Nazlı tarafından paranoyaklık boyutuna varıp, Haluk’u daraltması ve kendini yalnız hissetmesi ile devam ederken bu olayların üzerine aralarında gerginlik git gide tırmanmış ve Haluk bu duruma giderek sinirlenmeye başlıyor ve bu ilişki ayrılık ile sonlanıyor.

Nazlı’nın Recai ile olan fotoğraflarını çöpe atması, Recai’den vazgeçiyor olarak algılandı. Bunun yanı sıra Kırmızı Oda dizisinin Instagram hesabından yayınlanan ankette ‘’ Nazlı Haluk'la tekrar karşılaşacak mı?’’ sorusu soruldu. Bu soruya dizinin takipçilerinin %82’si ‘’Evet’’ derken. Dizinin izleyicileri tarafından yapılan yorumlarda, Haluk'un Nazlı'ya uygun olduğu ve tekrar karşılaşıp birlikte olacaklarına dair çok sayıda yorum geldi. Şu anlık Kırmızı Oda dizisinden herhangi bir açıklama gelmese de, Haluk ile Nazlı’nın bir araya gelme olasılığı çok yüksek olduğu görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 17:54