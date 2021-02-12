Kırmızı Oda Nazlı Pınar Deniz Kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Nazlı karakterinin hayat hikayesi merakla izlemeye devam ediyor. Nazlı karakteri eşiyle boşanma aşamasındadır fakat ayrılmama konusunda ısrarcı davranıyordur. Takıntıları ile ön plana çıkan Nazlı karakteri travmaları ve çocukluğunda yaşadığı olaylarla inceleniyor. Pınar Deniz tarafından canlandırılan Nazlı karakteri duygusal yoksunluk yaşıyor. Diziye daha yeni gelmesine rağmen seyircilerden tam not almayı başaran Pınar Deniz’in kim olduğu ve Kırmızı Oda Nazlı karakterinin hayatı merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda dizisine dahil olan Nazlı karakteri Pınar Deniz tarafından canlandırılıyor. Nazlı bir tıp doktorudur ve kendisinden çok farklı biriyle bir evlilik yapmıştır. Bu kişiyle ayrılma noktasına gelmiş fakat ayrılma konusunda takıntıları yüzünden diretmektedir.

Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz gösterdiği oyunculuk performansıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdığı zaman büyük beğeni toplayan Pınar Deniz son olarak Aşk 101 dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

10 Kasım 1993 yılında Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. Pınar Deniz 2 yaşından itibaren Adana'dan İstanbul'a taşınmış ve Tarabya'da büyümüştür. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okuyan Deniz, ilk kez 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan dizisinde oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Bu dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Dizi oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Murat Dalkılıç’ın yani isimli şarkısının klibinde de rol almıştır. Güzel oyuncunun kariyeri 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dizide canlandırdığı Yıldız karakteri ile zirve yapmıştır. Son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırmış ve dünya çapında beğenilmiştir.

KIRMIZI ODA NAZLI KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda dizisine dahil olan Nazlı karakteri Recai karakteri ile uyumsuz bir evlilik içindedir. Doktor hanımdan bu evliliği kurtarmak için danışmanlık talep eder. Nazlı iyi bir eğitim aldığını ve iyi bir aile geçmişi olduğunu iddia etmektedir. Fakat dizide Nazlı'nın takıntılı halleri dikkat çekecektir. İlerleyen zamanlarda Nazlı'nın hastalığı anlaşılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 00:08