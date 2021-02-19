Kırmızı Oda Nazlı Kimdir? Pınar Deniz Hayatı Yaşı Kilosu

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu TV8’in en popüler yapımlarından biri olan Kırmızı Oda’ya yeni bir oyuncu katıldı. Pınar Deniz, Kırmızı Oda’da kendini ilk gösterdiği andan beri güzelliğiyle aklımızı başımızdan aldı. Duru güzelliği ve oyunculuğu ile takdirleri toplayan Pınar Deniz’in kim olduğu da sıkça soruldu. İşte Pınar Deniz ve hakkında merak edilenler haberimizde.

Pınar Deniz Kimdir?

Pınar Deniz 4 Kasım 1993 Adana doğumludur. Ailesi Mardinli ve Arap kökenlidir. İki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya’da yaşamıştır. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunudur. Güzel oyuncu, çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kurmuş ve oyunculuk eğitimi ve dans dersleri almıştır. İlk kez Sil Baştan adlı dizide Evrim karakteriyle oyunculuk deneyimlemiştir. Ayrıca, şarkıcı Murat Dalkılıç’ın “Yani” şarkısının klibinde yer almıştır. Vatanım Sensin adlı dizide kendisinden söz ettirerek, 2016-2018 yılları boyunca “Yıldız” karakterini canlandırmıştır. Oyuncu, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Netflix dizisi Aşk 101’de Burcu karakterini canlandırmıştır. Pınar Deniz ayrıca Can Yaman ile bir projede yer almayı planlarken, Can Yaman’ın tavır ve tutumlarından ötürü birlikte rol almaktan vazgeçmiş ve bu olay gündeme yansımıştır.

Kariyeri

Güzel oyuncu, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Sil Baştan dizisinde “Evrim” karakterini canlandırarak başlamıştır.

2015 yılında Beyaz Yalan adlı dizide “Azra” karakterine hayat vermiştir.

Oyuncu daha sonra 2016-2018 yılları boyunca Vatanım Sensin dizisinde başrol olarak “Yıldız” karakterini oynamıştır.

2018 yılında Bir Deli Rüzgâr dizisinde yine başrol oyuncusu olarak “Gökçe Yücel” karakterini canlandırmıştır.

Güzel oyuncu daha sonra geniş kitlelerce tanınmasını sağlayacak olan Aşk 101 adlı dizide başrol alarak “Burcu” karakterine can vermiştir.

Aynı sene, Menajerimi Ara adlı komedi-drama dizisinde konuk oyuncu olarak kendisini canlandırmıştır.

Aşk 101’de yakaladığı başarıyı Aşk 102’de devam ettirerek yine başrol oyuncusu olarak “Burcu” karakterini canlandırmıştır.

Son olarak, 2021 yılının popüler dizisi Kırmızı Oda’da konuk oyuncu olarak “Nazlı” karakterini canlandırmıştır.

Oyuncunun Son Projesi

Oyuncunun Kırmızı Oda adlı dizide canlandırdığı “Nazlı” karakteri, Recai ile sorunlu bir evlilik geçirmekte ve evliliğini kurtarmak istemektedir. Bunun için Doktor Hanım’dan danışmanlık almak istemektedir. Nazlı iyi bir eğitim aldığını ve iyi bir aileden geldiğini belirtmektedir. Fakat Nazlı’nın takıntılı halleri izleyicinin dikkatini çekmektedir. Nazlı’nın sahip olduğu hastalık ilerleyen bölümlerde izleyicilerle paylaşılacaktır.