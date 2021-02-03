Kırmızı Oda Nazlı Kim? Kırmızı Oda Recai Kim?

OGM Pictures yapımı ile gerçekleşen ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerinin yaşam öykülerini konu eden eserden uyarlanan Kırmızı Oda seyircilerin en gözde dizileri arasında yer alıyor. Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan eserin yirmi üçüncü bölümü seyircilerle buluşmak için bekliyor. 5 Şubat akşamında TV8 ekranlarında yayına gelecek olan dizinin yeni bölümü merak edilmekte. Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakterinin yaşanılan kaza sonrasında öldüğü tahmin ediliyordu. Ancak gerçekler o şekilde olmayacak. Boncuk’un henüz son bulmayan hikayesi dizinin hayranlarını şaşırtacak. İşte yeni bölüm ile ilgili gelişmeler…

Yeni bölümde Kırmızı Oda hayranları bir sürpriz ile karşılaşacak. Her hafta heyecanlı sahneleri ile izleyicilerde derin etkiler bırakan dizi, 22 bölümünü geride bıraktı. Psikolojik gerilim türünde yayınlanacak olan Kırmızı Oda’ya yeni karakterler katılıyor. Beğenilen dizi aynı zamanda İsveç’te de yayınlanacak.

Yeni bölümde diziye yeni karakterler katılacağı haberi öğrenildi. Pınar Deniz dizide Nazlı karakterini canlandıracak. Recai karakterine ise Gökhan Yıkılkan’ın hayat vereceği öğrenildi. Boncuk öldü sanılırken gerçekler ise daha farklı. Boncuk karakteri bir süre daha seyircilerle bir arada kalacak. Erkan Petekkaya ise yeni bölümde saz çalıp türkü söyleyerek hayranlarının ilgisini çekecek.

Ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk’a Doktor Hanım bir ziyaret gerçekleştirerek sürpriz yapacak. Kliniğe çift terapisine gelen Nazlı ve Recai ise evliliklerini kurtarmak isteyecek. Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan’ın hayat verdiği karakterler evlilikleri hakkında değişik bakış açıları ile Doktor Hanım’ı şaşırtırken senaryo da yeni gelişmeler yaşanacak.

Kumru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz ise yaşadığı taciz olayını annesine anlattığı zaman aldığı tepkiyi Doktor Hanım’a anlatır. Kırmızı Oda seyircileri yeni bölümde doktorun Boncuk’a yapacağı sürpriz ile şaşırırken diğer karakterlerin sahneleri ile de heyecanlı anlar yaşayacak.