Kırmızı Oda, Kumru'nun İstismar Hikayesi İzleyenleri Üzdü

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'da dün akşam yayınlanan 22. bölümünde izleyenleri oldukça sarsan bir gerçek ortaya çıktı. Bir süre gerçek hayat hikayelerinden alınan Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz katılmıştı. Kadrosunda, Binnur Kaya, Burak Sevinç, Meriç Aral, Tülin Özen gibi usta oyuncular yer almaktadır. Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakterin hikayesini duyanlar olduk çok üzüldü. Dizide Kumru karakterinin geçmişini anlatırken üvey babası tarafından küçük yaşta istismar edildiğini dile getirdi. Gerçek hayattan izler taşıyan dizide bir çocuğun, üvey babasından istismara uğraması herkesi derinden üzdü.

Gerçek hayattan hikayelerden alınan bilgiler ile çekilen dizi de Kumru'nun yaşadıklarını anlatması ile bir izleyenlerin gözyaşları sel oldu. Kumru’nun yaşadıklarına detaylı bir şekilde anlatması ile çocukluğuna kadar inildi. Küçük bir kız çocuğu ike,n üvey babasıyla yaşadığı sıkıntılar yeni bölümde ortaya çıktı. Daha ilkokula giderken yaşamış olduğu istismar anlatırken gözyaşlarını tutamazken televizyon başında diziyi izleyen izleyicilerde oldukça zor anlar yaşadı. Kumru'nun o gece bağıramadığını sesim çıkmadı diye anlatırken hayatı boyunca da hep sessiz kaldığını söyleyen Kumru, doktoru da kendisiyle birlikte ağlattı, üvey babasının istismarına annesinin hiç haberi olmadığı yaşanan şeyleri görmediğini ve görmek istemediğini dile getirdi, annesinin üvey babasından hamile olduğunu ve annenin doğacak olan kardeşinin derdine düştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini, annesinin yeni evlenmiş olduğu üvey babasını ve yeni kurmuş olduğu ailesini kaybetmekten aşırı korktuğunu, bu korku yüzünden annesinin Kumru’yu kaybettiğini farketmediğini, annesinin Kumru’nun davranışlarını yeni gelecek bebeği kıskandığı kanısına vardığına ve Kumru’nun her şeyi Kumru'nun söylediği şeyleri uydurduğunu zannettiklerini söyledi. Doktor Hanım ise, başkalarının suçunu günahını kendine sorma, o küçük kızın halinden sen anla diyerek, Kumru’ya destek oldu. Haftaya cuma günü yayımlanacak olan yeni bölümde olaylar daha net bir hal alacak.