Kırmızı Oda Kumru Kimdir?

Ekranların sempatik ve güzel oyuncusu Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 tarihinde dünyaya gözlere Çanakkale'de açmıştır. Babası Eskişehirli olan Gürbüz, küçük bir yaştayken babasının işi sebebiyle İstanbul'dan, Bursa İnegöl'e taşınmışlar. Lise eğitimini Meslek Lisesi bilgisayarlı muhasebe bölümünde tamamlayan Gürbüz daha sonrasından üniversite eğitimini tamamlayabilmek için Konya'ya gitti. Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun olan Aslıhan Gürbüz, üniversite son sınıftayken talihsiz bir kaza geçirerek 5 ay yatağa bağımlı bir şekilde yaşadı.

2009 yılında yayınlanan Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Bulut Olsam dizisinde başrollerinde, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Aslıhan Gürbüz ve Meral Okay'ın beraber rol aldı.

ATV ekranlarında 2010 yılında yayınlanmaya başlayan, 2 yıl boyunca ekranların sevilen dizisi Yahşi Cazibe dizisinde rol alan, Azerbaycanlı Cazibeyi canlandıran Aslıhan Gürbüz, bu rolü ile gönüllereri fethetmeye başarmıştır. Yahşi Cazibe de rol alan, Hakan Yılmaz, Gökçe Özyol, Bekir Aksoy, Sezai Aydın gibi ekranların sevilen oyuncuları ile beraber rol aldı. 2014 yılında Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Zeytin Tepesi dizisinde başrol oyuncusu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz burada başarılı bir oyunculuk sergiledi.

Güzel oyuncu 2011 yılının Temmuz ayında oyuncu Kerem Kupacı ile dünya evine girdi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer ile tekne tatili yaptıkları sırada, Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı çiftlere nikahının Gani Müjde tekne kaptanı olarak kıydı. Birliktelikleri 3 yıl süren Gürbüz- Kupacı çifti, 2014 yılında boşanma kararı aldılar. Başarılı oyuncu şu sıralar Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine can vermektedir.

Ödülleri :

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

2011 – 2011 Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

2011 -AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

Tiyatro:

2008 – Zorla Güzellik – Kenter Tiyatrosu

Filmleri :

2004 – Büyük Buluşma

2008 – Gonca Karanfil

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Kanal-İ-Zasyon

2011 – Labirent

2010 – 2012 – Yahşi Cazibe

2014 – Zeytin Tepesi dizisi

2017 – Ufak Tefek Cinayetler

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 22:03