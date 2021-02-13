Kırmızı Oda Doktorun Adı Ne? Doktor Hanım Adını Sonunda Açıkladı

Kırmızı Oda ekranlara geldiği ilk günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizi TV8 ekranlarının en başarılısı olduğu gibi yayımlandığı cuma günleri de herkesi ekran başına topluyor. Ardından da Youtube başta üzeri olmak üzere birçok farklı internet sitesinden tekrar tekrar bölümleri izleniyor. Bu kadar popüler olması ise dizinin sunduğu başarılı oyunculukların yanı gerçek hayattan hepimizde iz bırakan problemlere dokunması.

Kırmızı Oda ise bu hafta cuma günü ekranlara 24.bölümü ile geldi. 24.bölümde bizler Kumru’nun hikayesini biraz daha öğrendik. Nazlı’nın geçmişini ve Sadi’nin herkesten sakladığı acılarını izledik.

Fakat dizi açısından da kritik bir gelişme yaşandı. 24.bölümde bizler ilk defa doktor hanımında ismini duyduk!

Kırmızı Oda dizisi çokça seviliyor. Kırmızı Oda’da olan hastaları yakından tanısak, klinik çalışanların özel hayatlarını ekrandan izlesek de Doktor Hanım’ın özel hayatı hatta ismi bile bu bölüme kadar bizler için birer gizemdi.

Gerçek hayattan uyarlanan hikâyelerin barındığı Kırmızı Oda dizisi Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanarak ekranlarımıza geldi.

Geçtiğimiz haftalar da ise Boncuk’un diziden ayrılması üzerine bizler Deli Sadi ile tanıştık. Deli Sadi panik atakları geçirdiği için doktor ile görüşmeye gelmiş hem çok iyi hem de biraz karanlık bir karakter.

Deli Sadi’yi Doktor Hanım başta gözü tutmasa da açıkça diziden de anlayabiliyoruz ki kendisini oldukça seviyor ve samimiyet gösteriyor. Deli Sadi’nin hikayesini ekranlarımızdan izlerken, 3 kızı olduğunu öğrendik. Deli Sadi kızlarının isimlerini Annesinin adı Çiçek olduğu için Yasemin, Nilüfer ve Lale koyduğunu açıklar. Bu yorumdan sonra da doktor hanım haftalardır bizlere açıklamadığı ismini Kırmızı Oda’nın ekranlara gelen son bölümü 24.bölüm de bizlere söyler.

İsminin Manolya olduğunu açıklayan Doktor Hanım’ın böyle özel hayatına dair bir gizem daha ortadan kalkar.

Doktor Manolya’ya ise 19 Nisan 1972 Ankara doğumlu 48 yaşındaki başarılı oyuncu Binnur Kaya hayat vermekte.