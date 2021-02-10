Kırmızı Oda Doktor Hanım Kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Doktor Hanım'ın aslında kim olduğu, nereli olduğu ve yer aldığı projeler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Kırmızı Oda Doktor Hanım Kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda reyting  üzerine reyting rekorları kırıyor.  Gerçek hikayeden esinlenerek  senaryosu oluşturulan dizi aslında Dr Gülseren Budaycıoğlu'nun  Madalyonun İçi aslı kitabından uyarlanmıştır. Kırmızı Oda dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri de Doktor Hanım olarak hitap edilen  karakterdir.  Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya aslında ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Usta bir isim. 

Her cuma TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşan Kırmızı Oda dizisi gerçekte psikolojik sıkıntılar yaşayan insanların hayat hikayelerini anlatıyor.  Dizide Doktor hanım olarak ifade edilen karakterin dizi içindeki gerçek adı ise bilinmiyor. Dizide Binnur Kaya,  Gülseren Budaycıoğlu'nu canlandırıyor. Bu sebeple senaryoda ismi geçmiyor.

Peki, Binnur Kaya Kimdir? 

19 Nisan 1972 yılında doğmuştur. Ankara doğan oyuncu aslen Elazığlı’dır. Üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Üniversite hayatı  boyunca dönem dönem tiyatrolarda rol alan Binnur Kaya, eğitim hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşındı. Hülya Avşar Show'da Asiye karakterini canlandırmaya başlayan usta oyuncu Kaya ilk kez Kaynanalar dizisi ile dizi sektörüne giriş yapmıştır. Usta oyunculuğu ve başarılı performansı ile  bütün dikkatleri üstüne çeken Binnur Kaya,  BKM kadrosuna katıldı.

Dış Kapının Mandalları, Çarli, Baba evi, İnşaat, Yabancı Damat, Babam ve Oğlum, Vavien,  Küçük Kıyamet, Avrupa Yakası, Sen kiminle Dans Ediyorsun, gibi çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Başarılı oyuncu şimdilerde ise oyunculuk  kariyerine TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakteri ile sevenleri ile buluşuyor. Başarılı performansı ile dikkatleri bir kere daha üzerine çekmeyi  başaran Binnur Kaya aynı zamanda,  psikolojik sıkıntıları bulunma insanlara Doktor hanım karakteri ile yardım ederek  izleyicilerin sempatisini kazanırken aynı zamanda ekran başındaki izleyicilerin  hayata karşı olan bakış açısını bir nebze de olsa olumlu şekilde etkilediği,  izleyiciler tarafından yapılan dizi yorumlarında dile getiriliyor.

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