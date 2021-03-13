Kırmızı Oda Dizisinin Reytingleri Yine Şaşırtmadı

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve OGM Pictures yapımı ile ekranlara sunulan Kırmızı Oda dizisi, gerçek yaşam öykülerini konu ediniyor. TV8’de yayın hayatına devam etmekte olan başarılı dizi, bugüne kadar 28 bölümünü geride bıraktı. Son bölümü ile AB ve tüm kişiler kategorisinde birincilikler alarak büyük bir başarıya imza atan dizi, cuma gününün en çok izlenen yapımı olarak hafızalara kazındı. Arka Sokaklar isimli dizi projesi ise geçtiğimiz haftalarda tüm kişiler kategorisinde bazı zamanlarda birincilikler almaktaydı.

Ancak Kırmızı Oda’nın yeni bölümü bu sefer Arka Sokaklar'ın kendisini geçmesine izin vermedi. Zaten bugüne kadar AB ve abc1 kategorilerinde de çok güzel sonuçlar alan dizi tüm kişilerde de birincilik alarak rakibinin kendisinin geçmesi izin vermedi. Aldığı güzel sonuçlar ile birinciliği Arka Sokaklar'a kaptırmadı. Bunun yanı sıra 28. yeni bölümü ile TV8 ekranlarında dizi kitlesi ile buluşan Kırmızı Oda dizisinde yeni gelişmeler de meydana geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini konu edinen Kırmızı Oda dizisinin ekranlara gelen 28. bölümünde Aslıhan Gürbüz tarafından hayat verilen Kumru karakteri karşısına çıkan Zeynep Eronat ın canlandırdığı Gümüş Teyze ile birlikte yeni bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu düşüncesini Kumru, Doktor Hanım’la paylaştı. Başından geçen her şey ise Fahri’ye anlatıp anlatmamak konusunda ikilem yaşadı.

Diğer taraftan Doktor Hanım, Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterini kendinden emin bir şekilde gördüğünde mutlu oldu. Bunun yanı sıra Gökhan Yıkılkan tarafından hayat verilen Recai karakteri Doktor Hanım’dan bir ricada bulundu ve Nazlı ile olan evliliklerinin devamına onu ikna etmesini söyledi.

Erkan Petekkaya tarafından hayat verilen Sadi karakteri ise sokaklarda tanıştığı Mehmet isimli birinin kendisine nasıl koruduğunu dile getirdi. Klinikte bulunduğu sırada sazını eline alıp söylediği türkü ise herkesin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu. TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden Kırmızı Oda isimli dizinin yeni bölümü 19 Mart Cuma akşamında dizi hayranları ile buluşacak.