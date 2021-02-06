Kırmızı Oda Dizisine Kurtlar Vadisi'nden Flaş Transfer!

Yıllar geçmesine rağmen hala eskimeyen dizi Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin karakteriyle büyük sükse yakalayan İpek Tenolcay, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde gösterdiği üstün oyunculuk performansıyla pek çok ödül kazanan İpek Tenolcay'ın ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda’da nasıl bir karaktere hayat vereceği merak ediliyor.

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın eşi Nesrin’i canlandıran İpek Tenolcay büyük kitleler tarafından tanınmıştı. Kırmızı Oda dizisinde göstereceği performans televizyon seyircisi tarafından merakla beklenmekte.

Reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinde Nazlı'nın annesini canlandıracak olan İpek Tenolcay’ın kariyeri ve hayatı seyirciler tarafından araştırılıyor.

Yıllardır çeşitli dizilerde rol alarak televizyon ekranlarında bulunan İpek Tenolcay, 12 Temmuz 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kırmızı Oda dizisine yeni transfer olan Tenolcay, 1990 senesinde Güz Güzeli olarak seçilmiştir. Bir süre modellik yapmış fakat 1996 senesinde modellik mesleğini bırakmaya karar vermiştir.

Modelli bıraktığı sene oyunculuk serüvenine atlayan Tenolcay ilk kez “Şehnaz Tango” ile yayın macerasına başlamıştır. Kırmızı Oda’ya yeni gelecek olan İpek Tenolcay daha önce Umutsuz Ev Kadınları, Yalan Dünya, Erkenci Kuş, Zeytin Tepesi, Seviyor Sevmiyor, Kurtlar Vadisi gibi dizilerle büyük kitleler tarafından tanınmıştır.

Uzun zaman sonra Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tenolcay, bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Nesrin Çakır karakterini canlandırmıştır. Raci Şaşmaz'ın senaristliğini, Mustafa Şevki Doğan, Osman Sınav ve Serdar Akar'ın yönetmenliğini yaptığı Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi rolü ile seyircilerin gönlünü kazanmıştır. 108 ve 173. bölümler arasında bulunan Tenolcay 2005 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır.