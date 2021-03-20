Kırmızı Oda Dizisine Çok Konuşulacak Transfer! Kırmızı Oda Nihal Kimdir?

Ekranların sevilen dizisi kırmızı oda dizisine transfer yapıldı. Nihal karakterini canlandırılacak kişi hayranları tarafından merak içinde araştırılmaya başlandı. Diziden ayrılan Nazlı ve Kumru karakterinin yerine Esra Ronabar ve Yiğit Özşener getirildi. Her hafta reyting rekorları kıran dizinin, usta oyuncular ile daha da heyecan verici bir hal alacak. Kırmızı oda Nihal karakteri kimdir?

Esra Ronabar Kimdir Kaç Yaşında ve Kiminle Evli?

Ronabar, 1978 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. Ronabar'ın ikiz kardeşi vardır. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümünü kazanan Esra Ronabar bu bölümü yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına girmiştir. Sınavları kazanan güzel oyuncu bölümünü bırakarak Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü oyunculuk Ana Sanat dalı bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite öğrenciliği yıllarında 1997'de Ankara Sanat Tiyatrosunda, ‘’ Elmadaki Barış’’ ve ‘’Küçük Karabalık’’ adlı tiyatroda rol alan Ronabar. Bir çok reklam filmlerinde de yer almıştır aralarında, Ülker Çokokrem, All Days gibi reklam filmlerinin arasında bulunduğu yapıtlarda yer almıştır.

Ronabar daha sonrasında, başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor gibi ekranların sevilen yüzlerinin de yer aldığı ‘’ Bir İstanbul Masalı’’ adlı dizide rol almıştır. 2010 yılında İstanbul Şehir tiyatrolarında çalışmaya başlayan Ronabar, 2012 yılına geldiğimizde Uçurum dizisinde Nur Sertaç karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında ‘’ Sana Bir Sır Vereceğim’’ adlı dizide başrol oyuncusu olarak oynamıştır.

Güzel oyuncu, 2013 yılında talihsiz bir kaza geçirerek setlerden uzun bir süre uzak kaldı, ama ne yazık ki talihsizlik güzel oyuncuyu ikinci kez buldu. Esra Ronabar iyileşme sürecindeyken tekrar bir kaza geçirdi ve ‘’ Sana Bir Sır Vereceğim’’ adlı diziden ayrılmak zorunda kaldı. Ronabar, 2006 yılında ekranların sevilen yüzü Barış Falay ile evlendi. Esra Ronabar ve Barış Falay çiftinin evliliğinde, 2009 yılında ‘’ Rüzgar Mavi’’ adını verdikleri oğulları dünyaya geldi

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 23:15