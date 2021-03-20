Kırmızı Oda Dizine Yeni Transfer! Kırmızı Oda Sefer Kimdir?

Ekranların reytingi bol dizisi Kırmızı Oda da Nazlı ve Kumru karakterlerinin hikayesinin bitmesinin ardından. Yeni bölümde iki yeni karakter diziye katılacak. Kırmızı Odan'ın yeni bölümünde ekranların tanıdık yüzü Yiğit Özşener ve Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sefer karakterini canlandıracak Yiğit Özşener şimdiden izleyiciler de merak uyandırdı, Yiğit Özşener kimdir? Sorusunun cevabı haberimizin devamında.

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan ve gerçek kişilerin yaşam öykülerine barındıran eserden uyarlanan TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine, ilgi çok büyük. Reytingi bol dizi her hafta, reytinglerde birinci çıkmayı başarıyor.

Kırmızı Oda Sefer Kimdir?

Kırmızı Odanın yeni bölümünde Sefer Bey karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Yiğit Özşener, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sefer Bey, yeni katılan oyuncu Esra Ronabar'ın rol aldığı Nihal karakterinin eşidir.

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972'de İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Babası avukat olan annesi ise ev hanımıdır. Ortaokulda Fransızca eğitim alarak Fransızca öğrenen oyuncu, lisede ise İngilizce öğrenmiştir. Üniversite eğitimini, İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1996 yılında, üniversiteden mezun olan Özşener askerliğini ise yedek subay olarak Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yaparak tamamlamıştır. Koç Üniversitesi'nde 1997 yılında başlamış oldu işletme mastırını 1999 yılında tamamlamıştır. 1994 yılında ise, ‘’ Stüdyo Oyuncuları’’ seçmelerine katılmış ve seçilmiştir. Bu toplulukta 1994 yılından 2001 yılına kadar eğitim alıp aynı zamanda çeşitli oyunlarda da yer almıştır. 1995 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönetmiş olduğu, ‘’ Gergedanlaşma’’ adlı oyun ile profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. Özşener, tiyatro dışında, sinema, dizi, reklam filmlerinde çeşitli rollerde oynamıştır

2000 yılında çekilen, ‘’ Turkcell Hazır Kart’’ reklamında Nil Karaibrahimgil ile rol almıştır. İngilizce ve Fransızca dillerini bilen Özşener aynı zamanda seslendirmede yaptırmaktadır. Oyuncu aynı zamanda Türk Hava Yolları'ndan almış olduk planörlük brövesi de mevcuttur.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 22:56