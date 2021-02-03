Kırmızı Oda'da Bu Hafta İzleyenleri Neler Bekliyor?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanların gerçek hikayelerini ve yaşam öykülerini kalemi alması ile ortaya çıkan eserinden uyarlanan Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme almış olduğu Kırmızı Oda dizisi 5 Şubat tarihli 23 bölümü TV8 ekranlarında olacak. reytingi bol dizide heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin aynı zamanda İsveç devlet televizyonu tarafından satın alındığı ve Mart ayından itibaren altyazılı bu şekilde İsveç'te yayınlanacağı biliniyor. Kırmızı Oda dizisinde bazı haftalar yeni karakterler ve yeni isimler senaryoya ekleniyor. Geçen hafta yayınlanan bölümünde Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakterinin ölüp ölmediği merak konusu olurken, Boncuk'un ölmediği öğrenildi. Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nında senaryoya dahil olması ile birlikte Kırmızı Oda dizisine yeni olaylar izleyeceğiz. Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya 5 Şubat'ta yayınlanacak olan bölümde saz çalıp türkü söyleyecek.

Aynı zamanda ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk’a Doktor Hanım tarafından ziyaret gerçekleştirecek.

Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakteri ve Gökhan Yıkılkan’ın canlandırıyor oldupu Recai karakteri, bu hafta kliniği çift terapisi almak için gelecek ve evliliklerine dair farklı bakış açıları doktor tarafından hayretle karşılanırken, Nazlı ilişkilerini kurtarmak için doktor hanımdan tavsiyeler ve yardım ister. Nazlı eşinden ayrılmak istemiyor ve onsuz yaşayamayacağını düşünmektedir.

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakteri, geçtiğimiz bölüm çok küçük yaşta üvey babası tarafından tacize uğradığını annesinin bu olayın farkında olmadığını küçük kızın ilgi çekmek adına böyle şeyleri kafasında olduğuna inandığını dile getirmişti, yeni bölümde ise Kumru küçük yaşta uğradığı tacize annesine anlattığını ve annesinin Kumru'ya verdiği tepkiyi Doktor ile paylaşacak.

Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri de yavaş yavaş Doktor hanıma güvenmeye başlar ve panik atak krizlerinin başına gelen olayları ve yaşamış olduğu korkunç saldırıyı Doktor Hanım’a anlatır.