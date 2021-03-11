Kırmızı Kamyon’a Kadın’dan Transfer

Kırmızı kamyon ismini dizi son dönemde gündemden düşmüyor ve merak içerisinde bekleniyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizi, kısa süre içerisinde ilk bölümünü ekranlara getirecek. Konu olarak itfaiye teşkilatını anlatacak olan Kırmızı Kamyon isimli yeni proje, oyuncu kadrosuna özel bir eğitim veriyor. Bununla birlikte oyuncu kadrosu aldığı eğitim ile birlikte zorlu sahnelerin çekimlerini de sürdürmekte.

Dizi, Türkiye'de itfaiyecilerin hayatını anlatan ilk proje olması sebebi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bununla birlikte çekimler öncesinde eğitim alan Kırmızı Kamyon isimli yeni dizinin oyuncuları başarılı aksiyon sahnelerini ekranlara getirecek. Dizinin yayınlanan fragmanları ve setten gelen fotoğraflar da bu durumu doğrulamıştı. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon isimli proje, dizi hayranları tarafından heyecan içerisinde bekleniyor. Yapımcıdan gelen her yeni gelişme haberi de merak içerisinde bekleniyor.

Edinilen en son bilgilere göre ise Show TV'de ilk bölümle ekranlara getirecek olan Kırmızı Kamyon isimli yeni dizi projesine bir oyuncu transferi olacağı haberi öğrenildi. Son yılların dikkat çeken ismi Tuğçe Altuğ kırmızı kamyonu dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Altuğ, 2013 senesinden beri dizilerde performans sergilemekte. “Dip” isimli dizi projesinde Aylin karakterine hayat veren Tuğçe Altuğ, Kadın dizisinde de Kısmet karakterini canlandırmıştı ve bu performansı ile televizyon dizisi hayranlarından oldukça beğeni toplamıştı. Kadın dizisinde sergilediği performans ile kısmet rolünü canlandıran başarılı oyuncu Tuğçe Altuğ, bu rolüyle ilgi çekmiş ve ekranların gözde ismi haline gelmişti. Bunun yanı sıra 2018 yılında “Kelebekler” isimli filmde Suzan karakterini hayat vermiş olan Tuğçe Altuğ filmin ödül almasında da önemli bir pay üstlenmişti.

2013 senesinden bir ekranlarda olan Tuğçe Altuğ, artık Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncu kadrosu ekibine katıldı. Başarılı isim Tuğçe Altuğ, Ushan Çakır tarafından hayat verilecek olan Cem karakterinin eşi Zehra'yı canlandıracak. Bununla birlikte farklı bir haber de dizide merak uyandırmıştı. Hercai’nin sevimli oyuncusu Gül, Kırmızı Kamyon isimli dizide rol alacak. Ebrar Alya Demirbilek isimli minik oyuncu, Uğur karakterinin kızı olarak ekranlara gelecek. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon isimli dizinin ilk bölümü dizi hayranları tarafından merak içerisinde beklenilmekte.