Kırmızı Kamyon Oyuncuları Beğeni Topladı

Kırmızı Kamyon isimli televizyon dizisi projesi 31 Mart tarihinde yayın hayatına başlayacak. Çarşamba gününde ilk bölümünü ekranlara getirecek olan dizi, iddialı bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Show Tv’de yayın hayatına başlayacak olan dizi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. İtfaiyecilerin hikayesini anlatacak olan Kırmızı Kamyon, konusu bakımından izleyici kitlesinin gözdesi olacak. Yayınlanan fragmanlar da yeni dizi hakkında merakı arttırdı.

Projenin başrollerinde Ushan Çakır, Görkem Sevindik ve Nilay Deniz yer alacak iken Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu bir eğitim ile televizyon ekranlarına taşınacak. Partnerler arası uyumlar ile de beğeni toplayacak olan dizi, izleyici kitlesi tarafından heyecan içerisinde beklenilmekte. Kırmızı Kamyon hakkında dikkat çeken bir detay da hikayenin gerçek hayattan uyarlanması oldu. Yaşanılan olayların Kırmızı Kamyon isimli yeni dizide nasıl anlatılacağı seyirciler tarafından öğrenilmek isteniyor.

Show Tv’nin bir magazin programı olan Pazar Sürprizi’nde, Kırmızı Kamyon’dan bazı sahneler gösterildi. Magazin programı seyircilerinin ilgisini çeken bu görüntüler heyecanı arttırdı. Oyuncu kadrosu ile yapılan ropörtajlar, set arkası görüntüleri ve Kırmızı Kamyon isimli televizyon dizisi ekibinin heyecanlı anları izleyicilerin ilgisini çekti.

Oyuncu kadrosunda bulunan başarılı isimler Ushan Çakır ve Görkem Sevindik’in itfaiyeci kıyafetleri ve yeni imajları dizi hayranlarının dikkatini çekti. Oyuncuların yoğun emek verdikleri dizi heyecan içerisinde televizyon dizileri hayranları tarafından bekleniyor. Kırmızı Kamyon’un gözde isimleri Sevindik ve Ushan, karizmatik görüntüleri ile beğeni dolu yorumların odağı oldu.

Görkem Sevindik’in dizide senaryo gereği Uğur Eser isimli karaktere hayat vereceği öğrenilirken oyuncu gözardı edilmiş gerçek kahramanların hikayelerini ekrana taşıyacaklarını belirtti. Aksiyon, dram ve polisiye türünde olacak dizi Show Tv’de yayınlanacak. Ushan Çakır ise Kırmızı Kamyon’da canlandıracağı Çavuş Cem Tolunay karakteri ile birlikte seyircilerin favori karakteri olacak.