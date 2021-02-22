Kırmızı Kamyon Dizisine Flaş Transfer! Yeni Oyuncu Kim?

Şubat ayının sonlarına yaklaşırken kısa bir süre sonra, Mart ayında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisine yeni bir oyuncu transferi geldi. Kırmızı Kamyon dizi çekimleri Son sürat devam ediyor.Mart ayında izleyicileri ile buluşacak. Show TV ekranlarında yayımlanacak olan dizinin çekimleri devam ediyor. Türk dizi tarihinde ilk kez itfaiyecilerin hikayesi anlatılacak. Fragmanı yayınlanan diziye ilgi büyük oldu. Aynı zamanda oyuncular rollerine adapte ve uyum sağlayabilmek adına itfaiye teşkilatı ile birlikte çalışıyor. Gerçek itfaiyecilerden Eğitim alan oyuncular rollerine uyum sağlayabilmek adına çalışmalar sürdürüyor. Dizinin başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Oğuzhan Çakır paylaşıyor. Heyecan ile beklenilen diziye yeni bir isim daha katıldı, diziye son katılan kişi ise Toprak Sağlam oldu.

Suavi Doğan ve Ay yapımı birlikte kurmuş olduğu 10. Ev yapım şirketinin yapımcılığını üstlendiği dizide Toprak sağlam, Fatih Al’ın canlandırmış olduğu Yavuz karakterinin eşi olarak diziye katılacak.

Hazırlıkları son sürat devam eden dizinin Mart ayında izleyicileri de ekranlarda buluşması hedefleniyor. Dizinin ana konusu ise, itfaiye erlerinin yaşamış oldukları sıkıntıları dostluklar ve kurtarmış oldukları hayatlar üzerine oluşturuldu.

İtfaiyecilerin yaşamış oldukları gerçek olaylardan esinlenerek senaryoda izleyiciler her hafta birbirinden değişik senaryolar ile karşılaşacak. İtfaiye erlerinin tehlikeli görevlerini anlatan ve aynı zamanda zor durumda olan insanların hayatını, canlarını riske atmak pahasına kurtardıklarını anlatacak olan diziye şimdiden yoğun ilgi mevcut.

Ezgi Özcan ve Meriç Demiray'ın kaleme almış olduğu ve Osman Kaya'nın rejilik yapacağı ‘Kırmızı Kamyon’’ adlı dizinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde, Aslı Orcan, Gürberk Polat, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Uğur Arda başkan, Melisa Akman, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Tuğçe Karabayır, Hasibe Özgür, Süreyya Kilimci, Onur Yar, Toprak Sağlam, Feriha Eyüboğlu olarak bilinmektedir.