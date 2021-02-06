Kırmızı Kamyon Dizisi Flaş Gelişme! Başrol Oyuncusu Kameralara Yakalandı

Show Tv ekranlarında seyircilerle buluşması için beklenen Kırmızı Kamyon dizisinin başrolünde Aslı Orcan var. Başarılı oyuncu Orcan, 1990’lı yılların sonrarından itibaren günümüze kadar pek çok projede rol aldı ve değişik roller ile ekranlara geldi.

Karadayı isimdi dizide ise Serra Aşık olarak hafızalara kazınan oyuncunun performansı döneminde çok beğenilmişti. Medcezir isimli dizide ise Deniz Yekeli ismi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu, Bana Sevmeyi Anlat’ta Berna karakterine hayat vermişti. Son olarak ise Kara Yazı projesinde Elif ismi ile rol yapan Aslı Orcan uzun süredir dizilerde görünmemekte idi.

Aslı Orcan, Kırmızı Kamyon dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Yeni proje ile setlere dönüş yapıp ekranlara gelecek olan oyuncunun kameralara kırmızı kıyafetleri ile yakalanması ise dikkat çekti. Kızı ile birlikte dışarıda yürüyüş yapan başarılı oyuncu Aslı Orcan’ın saçlarındaki beyazlık ise gözlerden kaçmadı. Orcan, muhabirlerden gelen sorular üzerinde saçındaki beyazlık hakkında açıklamalar yaptı. Oyuncunun saç rengini bu şekilde bırakmasının özel bir nedeni olup olmadığı merak edildi. Peki oyuncu Aslı Orcan konu ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu? İşte detaylar…

Başarılı oyuncu, muhabirlerden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yeni bir işe başladığını ve isminin Kırmızı Kamyon olduğunu söyleyen oyuncu, dizinin konusu olarak itfaiyecilerin hikayesini canlandıracaklarını açıkladı. Orada rol alması sebebi ile beyazlamış saçlarına dokunamadığını belirten Orcan, proje gereği saçlarının bu durumda olduğunu ifade etti.

Yeni proje olan Kırmızı Kamyon’un başrolünde bulunan Aslı Orcan ile birlikte dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Ushan Çakır, Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Fatih Al ve Deniz Hamzaoğlu’nun da rol aldığı dizinin yönetmenliğini ise Osman Kaya yapıyor. Kırmızı Kamyon dizisinin senaryosu ise Meriç Demiray ve Ezgi Özcan tarafından yazılmıştır. Kızı ile birlikte yürüyüş yaparken kameralara takılan başarılı oyuncu Aslı Orcan’ın ise dizide Ayşe isimli bir karaktere hayat vereceği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.