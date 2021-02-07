Kim Milyoner Olmak İster'deki Doktorun Cevabı Çok Konuşuldu: ' Omurilik Sarımsağı'

Atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? geçtiğimiz bölümde bir yarışmacıya sorulan ‘’Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?’’ sorusu soruldu. Sorunun cevabı ise spsyal medya gündemine oturdu.

Bu sorunun üzerine yarışmacı telefon joker hakkını kullanmak istedi, telefon joker hakkını bir doktor tanıdığını arayarak kullanmak istedi. Yarışmaya dahil olan doktor ‘’Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?’’ Sorusuna, ‘’Omurilik sarımsağı’’ cevabını vermesi ile sosyal medya gündeminde olay oldu. Yarışmanın heyecanından dolayı yanlış cevabı verdiği tahmin edilen doktor, ülke gündeminin konusu haline geldi.

Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 4. soruya geldiğinde, sorudan emin olamayıp telefon joker hakkını kullanmak istedi.

Caymaz, ‘’Bir fikrim var ama telefona Joker hakkımı kullanmak istiyorum’ diyerek aile hekimi olan bir doktor tanıdığını aradı. Joker hakkını kullanarak arkadaşını arayan yarışmacı, soruyu karşı tarafa yönetti. Televizyon başında yarışmayı izleyen izleyiciler, yarışmacının doktor arkadaşına sormuş olduğu bu soruya ‘’omurilik soğanı’’ demesini beklerken şaşkınlığa uğratan cevabı aldılar. Sorunun cevabını ‘’Omurilik sarımsağı’’ olarak cevaplandırırken, yarışmacı da aklına ilk olarak bu şıkkın geldiğini ve genelde akla ilk gelen şeyin doğru olduğunu derler, ifadesini kullandı.

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi . İmirzalıoğlu, yarışmacıya ‘’ Ali Bey, doktordu değil mi Mehtap Hanım, hangi bölüm? şeklinde soru sorarken devamında ise, ‘’Acaba Ali Bey'in kafası mı karıştı diye düşünüyorum ben Ali Beyi birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum’’. ifadesini kulandı.

Doğru cevap olan ‘’Omurilik soğanı’’ yerine ‘’ Omurilik sarımsağı’’ yanıtını veren ve sorunun cevabını yanlış çıkmasından dolayı bu olay sosyal medya gündeminde oldukça konuşuldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 20:07