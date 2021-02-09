Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan doktor açıklama yaptı!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılan Mehtap isimli yarışmacı "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusunda joker hakkını kullandı. Basit bir soru karşısında joker kullanması şaşkınlık yaratmışken joker hakkını kullandığı kişinin ise soruyu bilememesi şok etkisi yarattı. Çünkü joker hakkını kullandığı kişi bir doktordu.

Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan "Kim Milyoner Olmak İster "adlı yarışma programında çok konuşulan doktor açıklamada bulundu. Yarışmacıya sorulan "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusuna doktor şıkların okunmasının ardından verdiği yanlış cevapla eleştirilerin hedefi olmuştu. Cevap seçeneklerinde "Omurilik soğanı, omurilik soğanı,omurilik turpu ve omurilik brokolisi " yer alıyordu. Aile hekimi olan Ali Çiçek ise" Omurilik Sarımsağı" yanıtını verdi. Yarışmacı da arkadaşına katılarak ilk aklına gelen şıkkın "omurilik sarımsağı" olduğunu söylerek cevap verdi. Doğru cevap " Omurilik Soğanı" iken bunu bilemeyen doktora ise sosyal medya üzerinden birçok yorum yapıldı.

Doktor Ali Çiçek ise eleştirilere cevap verdi. Çiçek telefonda ses sorunu olduğunu belirterek, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm. Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.