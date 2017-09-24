Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru soruldu ! İşte o soru ve cevabı ...

Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışan Çağdaş İrfan Yıldırım, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim' sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Çağdaş İrfan Yıldırım'ın 1 milyonluk "Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?" sorusuna ise yanıt vermedi ve yarışmadan 250 bin TL değerindeki ödülü alarak çekildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU

Soru: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem

Sorusunn doğru yanıtı ise D şıkkı Arı .