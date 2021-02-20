Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster'den flaş karar!

ATV ekranlarında her cumartesi yayınlanan Kenan İmirzalioğlu'nun sunumu ile Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında flaş gelişme yaşandı. ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin yayın günü cumartesi olarak belirlendi. Bunun üzerine Kim Milyoner Olmak İster 'in akıbeti merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster gün mü değiştirecek yoksa bitecek mi?

Kardeşlerim dizisinin cumartesi başlaması ile Kim Milyoner Olmak İster adlı programın kimileri final yapmasını beklerken kimileri de gün değişikliği bekliyordu. Fakat yapım ne bitirdi ne de gün değiştirdi. Peki yapımın kararı ne oldu?

Kim Milyoner Olmak İster'e 3 ay ara veriliyor!

Yayın akışından kaldırılan Kim Milyoner Olmak İster'ın final yapmayacağı fakat ara verileceği açıklandı. Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına bir müddet ara verileceği duyuruldu. Bu aranın ise 3 ay olduğu öğrenildi. Haziran ayında dizilerin final yapması ile programın yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kardeşlerim dizisi başlıyor!

Cumartesi akşamları dram dolu Kardeşlerim dizisi başlıyor. Yapımını NGM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu ve senaryosunu başarılı senarist Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 20 Şubat Cumartesi başlıyor. Diziye ait diğer bilgiler ise şöyle:

Kardeşlerim dizisinin kadrosunda kimler var?

Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak Kaan Sevi Onur Seyit Yaran, Melis Minkari, Cihan Şimşeki Sabahattin Yakut, Recep Usta, Su Burcu Yazgı Çoşkun ve Simge Selçuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

Kardeşlerim dizisinin konusu nedir?

Kardeşlerim dizisinde yürek burkan hikaye; birbirine kenetlenen 4 kardeşlerin annesi ve babasını kaybettikten sonra acı dolu yaşam mücadelesi gözler önüne serilecek. Kardeşlerin hayat mücadelesindeki davranışları, birbirlerine destek olmaları, yılmadan yıkılmadan mücadele etmeleri, umutları ise büyük ilgi çekecek. Aile olmanın önemini hissettirerek duygusal anlar yaşanırken kimi zamanda küçük mutluluklarla neşeli anlara tanıklık edilecek.



Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 14:35