Kim Milyoner Olmak İster bitiyor mu? Kim Milyoner Olmak İster'de flaş gelişme!

ATV ekranlarında her cumartesi yayınlanan Kenan İmirzalioğlu'nun sunumu ile Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında yeni bir gelişme yaşandı. ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin yayın günü cumartesi olarak belirlendi. Bunun üzerine Kim Milyoner Olmak İster 'in biteceği iddia edildi.Peki Kim Milyoner Olmak İster bitecek mi?

Kardeşlerim dizisinin cumartesi başlaması ile Kim Milyoner Olmak İster adlı programın akıbeti merak konusu oldu. Kimileri final yapacağını düşünürken kimileri de gün değişikliği bekliyordu. Fakat yapım ara verme kararı aldı.

Kim Milyoner Olmak İster ara veriyor!

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına bir müddet ara verileceği duyuruldu. Yayın akışından kaldırılan Kim Milyoner Olmak İster'ın final yapmayacağı fakat ara verileceği açıklandı.

Kardeşlerim dizisi başlıyor!

Cumartesi akşamları dram dolu Kardeşlerim dizisi başlıyor. Yapımını NGM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 20 Şubat Cumartesi başlıyor..

Diziye ait diğer bilgiler ise şöyle:

Kardeşlerim dizisinin kadrosunda kimler var?

Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak Kaan Sevi Onur Seyit Yaran, Melis Minkari, Cihan Şimşeki Sabahattin Yakut, Recep Usta, Su Burcu Yazgı Çoşkun ve Simge Selçuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

Kardeşlerim dizisinin konusu nedir?

Kardeşlerim dizisinde yürek burkan hikaye; birbirine kenetlenen 4 kardeşlerin annesi ve babasını kaybettikten sonra acı dolu yaşam mücadelesi gözler önüne serilecek. Kardeşlerin hayat mücadelesindeki davranışları, birbirlerine destek olmaları, yılmadan yıkılmadan mücadele etmeleri, umutları ise büyük ilgi çekecek. Aile olmanın önemini hissettirerek duygusal anlar yaşanırken kimi zamanda küçük mutluluklarla neşeli anlara tanıklık edilecek.









Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:47